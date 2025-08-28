CSGT TP.HCM chuyển đổi số mạnh mẽ

Phát hiện vi phạm qua "mắt thần" công nghệ cao

Camera tự động bắt lỗi vi phạm của CSGT TP.HCM hoạt động liên tục 24/24 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, hệ thống giám sát hiện đại đang hoạt động liên tục ngày đêm. Hơn 1.000 camera được lắp đặt khắp các tuyến đường trọng điểm, truyền tải hình ảnh trực tiếp về trung tâm xử lý. Những "mắt thần" công nghệ cao này không chỉ đơn thuần ghi hình mà còn tự động nhận diện phương tiện, đo tốc độ và phát hiện lỗi vi phạm giao thông.

Chỉ cần một phương tiện vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều hay dừng đỗ sai quy định, hệ thống ngay lập tức bắt lỗi, trích xuất đoạn video clip vi phạm kèm theo hình ảnh rõ nét. Đồng thời, thông tin chi tiết về chủ xe, loại xe, số chỗ ngồi, biển số cũng tự động hiển thị nhờ kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu đăng ký xe. CSGT chỉ cần bấm xác nhận, khoảng 2 giờ sau, lỗi vi phạm đã được cập nhật lên hệ thống tra cứu.

Không chỉ dừng ở đó, phần mềm còn hiển thị cụ thể hành vi vi phạm và căn cứ xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định 168/2024, giúp việc lập biên bản và xử lý phạt nguội diễn ra nhanh chóng, chính xác, minh bạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng PC08, cho biết từ khi có hệ thống camera tự động bắt lỗi, lực lượng CSGT TP.HCM đã giảm đáng kể việc tuần tra kiểm soát công khai. Các hành vi vi phạm được ghi nhận rõ ràng, minh bạch. Người vi phạm hay chủ xe có thể theo dõi trực tiếp qua các trang thông tin điện tử và ứng dụng do lực lượng triển khai. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân đã có chuyển biến tích cực.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi hình xử lý vi phạm, hệ thống camera còn giúp lực lượng CSGT điều tiết giao thông từ xa, kịp thời phối hợp với các đơn vị tại chỗ để hướng dẫn phương tiện qua những điểm ùn tắc.

7 tháng đầu năm 2025, PC08 đã phạt nguội gần 64.000 trường hợp, trong đó có gần 40.000 ô tô, còn lại là xe máy. Các lỗi vi phạm bị phạt nguội chủ yếu là: vi phạm tốc độ, tín hiệu đèn, dừng đỗ, đi vào đường cấm…

CSGT TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Quét mã QR nộp lệ phí sát hạch

Từ cuối tháng 7.2025, PC08 đã đồng loạt triển khai phương thức thu lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe qua quét mã QR. Tại Trung tâm sát hạch lái xe Vũng Tàu thuộc Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải, từ 7 giờ, thí sinh bắt đầu ký nhận hồ sơ và nộp lệ phí sát hạch qua hình thức quét mã QR.

Đây là một trong những bước đi cụ thể trên lộ trình chuyển đổi số của Bộ Công an nhằm minh bạch hóa các khoản thu - chi, tránh tình trạng thu ngoài quy định. Với hình thức này, thí sinh chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR tại khu vực thu phí, sau đó xác nhận và thanh toán qua các ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng. Thời gian thực hiện mất khoảng 1 - 2 phút, nhanh hơn nhiều so với hình thức nộp tiền mặt.

Theo PC08, việc áp dụng mã QR trong thu phí không chỉ giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, tránh sai sót khi giao dịch bằng tiền mặt, mà còn giúp các đơn vị tổ chức thi dễ dàng thống kê, đối chiếu, báo cáo doanh thu tự động và chính xác, hướng tới số hóa toàn diện trong lĩnh vực sát hạch và cấp phép lái xe.

Trong công tác sát hạch, CSGT cũng ứng dụng công nghệ giám sát tự động bằng cảm biến, camera trong phần thi thực hành giúp đánh giá kết quả sát hạch minh bạch, tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh.

Đồng thời, PC08 cũng triển khai việc sang tên, đăng ký xe trực tuyến qua ứng dụng VNeID, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, không cần đến trực tiếp trụ sở công an. Mỗi ngày, hàng trăm hồ sơ sang tên xe được xử lý chỉ với vài thao tác trên điện thoại, không cần đến trụ sở công an. Hồ sơ được hoàn tất trong vài phút, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế phiền hà cho người dân.

Đầu tháng 8.2025, PC08 tổ chức tập huấn ứng dụng AI vào công tác chuyên môn. AI được dùng để hỗ trợ CSGT soạn văn bản, thiết kế slide, dịch thuật, giao tiếp với người nước ngoài, thậm chí tạo chatbot hỏi - đáp nội bộ. Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC08, nhấn mạnh: "CSGT là lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số của ngành công an. Công nghệ sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân lẫn doanh nghiệp".

CSGT tăng cường phạt nguội

PC08, Công an TP.HCM đang đưa hàng loạt công nghệ hiện đại như camera giám sát, hệ thống bắn tốc độ tự động và AI vào xử lý vi phạm giao thông. Thay vì tuần tra xử lý trực tiếp, các đội, trạm CSGT hiện tập trung xử lý nguội - phương pháp giúp minh bạch, chính xác và tiết kiệm nhân lực. Từ hệ thống camera, lực lượng chức năng dễ dàng ghi nhận lỗi vượt đèn đỏ, đi xe máy lên vỉa hè, dừng đỗ sai quy định… Tất cả đều được trích xuất đầy đủ, khó chối cãi.

Anh Trần Đức Minh (ở P.Bình Thạnh - Q.Bình Thạnh cũ, TP.HCM) từng nhận thông báo phạt nguội vì lỗi chạy quá tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng. "Lúc đầu, tôi thấy khá bất ngờ, nhưng khi xem hình ảnh vi phạm thì đúng là xe tôi chạy quá tốc độ. Camera ghi rất rõ biển số, thời điểm, vị trí… nên tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không có chuyện bị xử oan như trước đây từng lo ngại", anh Minh nói.

PC08 nhận định, chuyển đổi số không chỉ là dùng công nghệ, mà là cách xây dựng đô thị văn minh - nơi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý công khai, công bằng.

Từ điện thoại thông minh, người dân có thể tra cứu, nộp phạt, thi sát hạch và thanh toán lệ phí trong vài giây, sang tên đổi chủ xe mà không cần gặp cán bộ. Những bước tiến này giúp TP.HCM không chỉ "ít giấy tờ, bớt chờ đợi" mà còn kiến tạo nền hành chính hiện đại, công khai và vì người dân.