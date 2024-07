CSGT TP.HCM dẫn đường, đưa bé 2 tháng tuổi bị sặc sữa đi cấp cứu kịp thời

Chiều 16.7, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh, P.17, Q.Bình Thạnh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Công an TP.HCM nhận được tín hiệu hỗ trợ từ một ô tô. Người lái xe cho biết đang trên đường đến bệnh viện, trong xe là một em bé 2 tháng tuổi, đang trong tình trạng nguy cấp, bị khó thở, tím tái và co giật liên tục.

Hai chiến sĩ của đội ngay lập tức điều khiển xe đặc chủng mở đường, phối hợp cùng người dân đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

CSGT hỗ trợ, mở đường đưa cháu bé 2 tháng tuổi đi cấp cứu hôm 16.7 Chụp màn hình

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng của CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện một cách an toàn và được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trước đó, khi xảy ra sự việc, cháu bé bị trào ngược dạ dày nên trong lúc uống sữa bị sặc, dẫn đến tình trạng khó thở và co giật. Gia đình đã lập tức đưa bé từ Bình Dương đến TP. HCM để cấp cứu. Nhưng do tình hình nguy cấp mà lúc này các phương tiện giao thông trên đường khá đông đúc nên gia đình rất lo sợ, hoảng loạn. May mắn gặp được lực lượng CSGT trên đường đã giúp gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời.

Hành động của tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn được lan tỏa nhiều trên mạng xã hội. Người nhà cháu bé đã bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ chiến sĩ CSGT. Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng đồng tình, tán dương tinh thần tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn của lực lượng CSGT.