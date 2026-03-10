CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội nhiều lỗi khi đi qua đường sắt

Nhiều người đi xe máy vì "tiện đường" nên chạy dọc theo đường ray, dừng đỗ trong phạm vi an toàn hoặc băng qua đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật. Tuy nhiên, những hành vi tưởng chừng quen thuộc này lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng và có thể bị CSGT ghi hình phạt nguội.

Nhiều người thường xuyên vi phạm khi đi qua các đoạn giao nhau với đường sắt mà không hay biết ẢNH: PC08

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, thời gian gần đây, CSGT Hàng Xanh đang thường xuyên ghi hình phạt nguội tại các khu vực có tuyến đường sắt đi qua nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Việc ghi hình phạt nguội được triển khai song song với tuần tra, xử lý trực tiếp nhằm nâng cao tính răn đe và lập lại trật tự an toàn giao thông tại các khu vực đường ngang đường sắt.

CSGT cho biết, qua công tác kiểm tra và xử lý cho thấy tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn đường sắt tại một số khu vực vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Các hành vi thường gặp gồm: dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt; điều khiển xe máy đi dọc theo đường ray tại những nơi đã có biển cấm; hoặc vượt đèn đỏ cảnh báo tại các vị trí giao cắt có gác chắn tự động.

Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội tại các đoạn giao nhau đường bộ - đường sắt ẢNH: PC08

Qua theo dõi thực tế, phần lớn các trường hợp vi phạm là người dân sinh sống tại các khu vực gần tuyến đường sắt. Do sinh sống lâu năm, nhiều người hình thành thói quen đi lại theo kiểu "tiện đường", chạy xe dọc theo đường ray hoặc băng qua khu vực giao cắt mà không chú ý tín hiệu cảnh báo.

Chính thói quen chủ quan này khiến không ít người vô tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Trong quá trình xử lý, CSGT cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân về nguy cơ tai nạn giao thông khi chạy xe dọc theo đường ray hoặc không chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục phối hợp công an phường và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tại các khu dân cư có tuyến đường sắt đi qua. Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ hơn mức độ nguy hiểm của việc vi phạm an toàn đường sắt, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mong muốn người dân tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn. Người dân có thể phản ánh qua số điện thoại trực ban 028.37263803 để đơn vị kịp thời triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.