CSGT TP.HCM hỗ trợ thí sinh gặp tai nạn đến điểm thi lớp 10

Ngày 7.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT) vừa phối hợp Đội CSGT - trật tự Công an Q.12 kịp thời hỗ trợ 1 thí sinh bị tai nạn đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10) vào sát giờ thi.

Thí sinh được CSGT hỗ trợ đến điểm thi kịp thời CTV

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng 6.6, trong lúc tổ công tác CSGT An Sương đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh thì 1 người phụ nữ vội chạy đến nhờ tổ công tác hỗ trợ.

Người phụ nữ cho hay, con mình là em N.H.M (học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh, Q.12) bị tai nạn, vừa mới đưa vô Bệnh viện Tâm Trí để xử lý vết thương.

"Tôi sợ con trai không kịp đến giờ đến điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, Q.10 nên rất mong lực lượng CSGT trợ giúp", người phụ nữ hoảng hốt.

Hai chiến sĩ thuộc 2 đội CSGT nói trên đã đến bệnh viện, chờ em M. xử lý xong vết thương và gọi xe taxi đưa nạn nhân cùng người mẹ đến trường. Các chiến sĩ dùng mô tô đặc chủng mở đường để em M. nhanh chóng đến điểm thi. Đến nơi, 2 chiến sĩ đưa em M. lên xe lăn, hỗ trợ em M. kịp giờ vào thi.