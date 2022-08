CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy các tài xế tại Bến xe Miền Đông

Sáng 24.8, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh, Công an P.26 và Trung tâm Y tế P.26 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế trong Bến xe Miền Đông.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày (24.8), tổ công tác lập chốt tại cổng số 5 của Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh).

Tại đây, CSGT sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế để kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy bằng cách lấy mẫu nước tiểu đối với tài xế xe khách xuất bến.

Cán bộ chiến sĩ được bố trí phân luồng, điều tiết giao thông. Tổ công tác chỉ dừng xe kiểm tra ngẫu nhiên các tài xế để tránh gây ùn ứ, đảm bảo các xe xuất bến được thông suốt. Sau khi thực hiện đủ 2 yêu cầu, cho kết quả âm tính, các tài xế sẽ được tiếp tục lộ trình.





"Tôi ủng hộ cơ quan chức năng vào bến xe kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Tôi thấy cách làm này hợp lý, kiểm tra như vậy mới đủ sức răn đe các tài xế đã nhậu say còn lái xe...", tài xế Nguyễn Tấn Minh lái xe ô tô khách chạy tuyến TP.HCM - Đồng Nai nói.

Sau khoảng 2 tiếng lập chốt, tổ công tác tổng kiểm tra 18 tài xế, trong đó test nhanh ma túy ngẫu nhiên đối với 3 tài xế và chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Một cán bộ cho biết, cơ quan chức năng sẽ lập chốt kiểm tra 2 lần/ngày tại Bến xe Miền Đông để đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới.