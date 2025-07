CSGT TP.HCM mời làm việc người phun chữ 'bắn tốc độ' lên mặt đường

Ngày 17.7, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đã truy tìm ra thông tin và mời làm việc người đàn ông phun chữ "bắn tốc độ" trên mặt đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ).

CSGT mời làm việc người phun chữ 'bắn tốc độ' cảnh báo cho người đi đường

Theo đó, ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương - đơn vị phụ trách tuyến đường đã phối hợp Công an xã Hóc Môn tiến hành trích xuất camera xác minh vụ việc. Đến 18 giờ ngày 16.7, lực lượng chức năng xác định được phương tiện chở người đàn ông thực hiện hành vi nêu trên là xe máy mang biển số 59Y2-963.XX do ông T.Q.T, 50 tuổi, ngụ xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) là chủ phương tiện.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định được người phun chữ "bắn tốc độ" lên mặt đường ẢNH: PC08

Đội CSGT An Sương phối hợp Công xã Củ Chi mời ông T.Q.T đến trụ sở công an xã làm việc.

Có mặt tại trụ sở Công an xã Củ Chi vào sáng nay 17.7, ông T.Q.T thừa nhận là người điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi phun sơn trên đường với nội dung "bắn tốc độ" để nhằm cảnh báo cho người đi đường biết.

Hiện Công an xã Củ Chi đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Hóc Môn để tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người đàn ông làm việc với cơ quan chức năng ẢNH: PC08

Như Thanh Niên đã thông tin, vài ngày trước, mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ thông tin trên đường Lê Quang Đạo (cách cầu An Hạ khoảng 200 m), theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh xuất hiện dòng chữ "bắn tốc độ" trên mặt đường.

