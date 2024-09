Hơn 1.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM phạt khoảng 9,2 tỉ đồng

Ngày 3.9, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 (từ ngày 31.8 - 3.9), lực lượng thuộc đơn vị đã phát hiện, xử lý 5.845 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.743 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM xử lý vi phạm hàng loạt xe khách trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 ẢNH: PC08

CSGT tạm giữ 8 ô tô, 2.063 xe máy và 17 xe thô sơ. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 1.555 trường hợp, phạt tiền hơn 3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 886 trường hợp.

Với 1.743 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, CSGT đã tước giấy phép lái xe 820 tài xế, ước tính sẽ phạt tổng số tiền 9,2 tỉ đồng. Phạt 272 triệu đồng với 15 trường hợp vi phạm quá tải trọng...

CSGT lập biên bản 47 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, thực hiện quyết định xử phạt hơn 153 triệu đồng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn TP.HCM xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong, 11 người bị thương.

Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn xử lý nhiều xe khách dừng đỗ sai quy định trên đường Điện Biên Phủ TRẦN DUY KHÁNH

Cũng theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong 4 ngày qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định. Lực lượng CSGT đã thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân lưu thông, vui chơi an toàn.