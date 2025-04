CSGT TP.HCM phạt hàng loạt tài xế xe buýt dừng không sát lề, vượt đèn đỏ

Chiều 16.4, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) đã tuần tra, lập biên bản phạt nhiều tài xế xe buýt vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Đội CSGT An Sương đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe buýt, làm 2 người bị thương. Ngoài ra, qua tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe buýt vi phạm các lỗi như: không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m; để người lên, xuống khi xe đang chạy…

CSGT kiểm tra nhiều tài xế xe buýt ngày 16.4 ẢNH: PC08

Đồng thời thông qua công tác tiếp nhận phản ánh qua báo chí, các trang mạng xã hội, CSGT An Sương đã xác minh, xử lý 3 trường hợp xe buýt vượt đèn đỏ.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5, sáng 16.4, CSGT An Sương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát các xe buýt lưu thông trên các tuyến đường đơn vị đảm trách.

CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm các lỗi như: dừng xe không sát theo lề đường; không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Đặc biệt, CSGT phát hiện ông N.Q.V (45 tuổi, ngụ Tây Ninh), là tài xế xe buýt tuyến 24 vi phạm nồng độ cồn (mức vi phạm dưới 0,25 mg/lít khí thở). Với hành vi vi phạm trên, tài xế V. bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện.

Dừng xe không sát lề đường, để người lên xuống khi xe đang chạy... là những lỗi thường gặp của tài xế xe buýt ẢNH: PC08

Trên địa bàn Đội CSGT An Sương hiện có 3 bến xe buýt hoạt động thường xuyên, trong đó Bến xe An Sương có lượng xe buýt hoạt động với tần suất cao, có hơn 13 tuyến xe buýt hoạt động, mỗi ngày có hơn 1.300 lượt xe xuất bến. Ngoài ra, còn có nhiều tuyến xe buýt khác đi ngang qua địa bàn.



CSGT An Sương cho hay, thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tuyên truyền và tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe buýt vi phạm.