CSGT TP.HCM phạt hàng loạt tài xế xe khách vi phạm, tìm cách lách luật

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng CSGT toàn TP đã liên tục tuyên truyền, tăng cường kiểm tra các hoạt động của xe vận tải hành khách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại địa bàn của Đội CSGT An Sương, từ đầu năm đến nay, CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe hoặc sử dụng thẻ nhận dạng của lái xe khác để đăng nhập, có camera ghi nhận hình ảnh buồng lái nhưng không có tác dụng, lái xe quá thời gian quy định…

CSGT An Sương kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, thẻ nhận dạng lái xe từ buồng lái xe khách ẢNH: PC08

Tuy nhiên, theo CSGT vẫn còn một bộ phận tài xế vì mục đích cá nhân mà bất chấp quy định của pháp luật, vi phạm các quy định trong việc vận tải hành khách, hàng hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, CSGT An Sương tiếp tục lập các tổ công tác để kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh đối với các xe khách hoạt động trên địa bàn đảm trách.

Cụ thể, ngày 13.5 vừa qua, CSGT kiểm tra xe khách BS 50H-395.XX do lái xe L.H.S điều khiển, trên xe chở theo 18 hành khách. Qua kiểm tra, phát hiện lái xe S. đã sử dụng thẻ nhận dạng của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe. Hành vi trên đã vi phạm điểm k khoản 5 Điều 20 của Nghị định 168/2024.



Cùng ngày, CSGT cũng kiểm tra xe khách biển số 77F-009.XX do lái xe T.V.T điều khiển, trên xe có 10 hành khách. Qua kiểm tra, phát hiện lái xe T. không sử dụng thẻ nhận dạng để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe; trên xe có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người điều khiển nhưng không có tác dụng. Hành vi trên đã vi phạm điểm b, khoản 3, Điều 21 và điểm k, khoản 5, Điều 20 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lái xe nói trên, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện có liên quan.

CSGT Bình Triệu kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách qua địa bàn ẢNH: PC08

Tại Đội CSGT Bình Triệu, CSGT liên tục kiểm tra các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24, xử lý vi phạm về nồng độ cồn với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, nhiều tài xế xe khách qua địa bàn cũng được yêu cầu kiểm tra.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ đầu năm đến nay, CSGT toàn TP đã xử lý gần 4.500 trường hợp xe khách vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. CSGT khuyến cáo, lái xe vận tải hành khách cần chấp hành nghiêm quy định về việc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị giám sát buồng lái; chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ... Từ đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến xe vận tải hành khách.