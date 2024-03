CSGT TP.HCM phạt nhiều ô tô đi vào đường cấm trên cầu bắc ngang sông Sài Gòn

Ngày 25.3, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT Bình Triệu đã phát hiện có tình trạng xe ô tô tải và xe khách trên 16 chỗ đi vào đường cấm trên cầu Bình Phước 1 hướng từ Q.12 về TP.Thủ Đức gây mất an toàn giao thông.

Do đó, CSGT Bình Triệu đã tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm xe ô tô vi phạm nhằm bảo đảm an toàn khai thác công trình cầu Bình Phước 1 trong giai đoạn thực hiện sửa chữa khắc phục sự cố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn đảm trách.

CSGT lập biên bản xe tải đi vào đường cấm trên cầu Bình Phước 1 V.P

Cầu Bình Phước 1 là một trong những cây cầu bắc qua sông Sài Gòn. Cầu nằm trên Quốc lộ 1 giáp ranh giữa Q.12 và TP.Thủ Đức, cầu dài 483 m, rộng 7 m gồm 2 làn đường hỗn hợp. Hiện cầu Bình Phước 1 bị hư hỏng dầm biên nhịp chính phương tiện đường thủy va chạm làm hư hỏng cầu, vì vậy chỉ khai thác lưu thông trên 1 làn xe và tổ chức cấm ô tô tải, ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông.



Theo CSGT Bình Triệu, thời gian vừa qua, một số lái xe điều khiển ô tô tải và ô tô khách trên 16 chỗ khi lưu thông qua cầu Bình Phước 1 vẫn bất chấp biển báo cấm mặc dù đã có cảnh báo 2 lần cách nhau 600 m báo hiệu cho lái xe biết để chuyển làn đi trên cầu Bình Phước 2.

Biển báo cấm được đặt 2 lần cách nhau 600 m báo hiệu cho lái xe biết để chuyển làn đi trên cầu Bình Phước 2 V.P

Nhận thấy tình hình trên, CSGT Bình Triệu đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách. Chỉ trong 1 buổi sáng tuần tra kiểm soát, CSGT đã xử phạt 5 trường hợp tài xế xe tải vi phạm.

Với lỗi vi phạm đi vào đường cấm, tài xế xe ô tô sẽ bị lập biên bản phạt từ 2 - 3 triệu, tước bằng lái 1 - 3 tháng theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Để phản ánh thông tin về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Đội CSGT Bình Triệu, người dân vui lòng liên hệ qua số điện thoại trực ban Đội CSGT Bình Triệu: 028.37272000 hoặc qua số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326.080808.