CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn, người vi phạm khóc: 'Hơi thở tôi mạnh hơn người thường'

Khuya 14.10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra, xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tại giao lộ đường Út Tịch - Cộng Hòa (P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Không nghĩ sẽ gặp CSGT

Khoảng 22 giờ 30 khuya cùng ngày, ông N.V.L (58 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) chạy xe máy biển số 60Z1-34... trên đường Út Tịch, khi đến giao lộ nói trên thì có dấu hiệu loạng choạng nên bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Kết quả, ông L. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,662 mg/lít khí thở.

CSGT đo nồng độ cồn ông N.V.L (58 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và phát hiện vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với CSGT, ông L. không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan và CCCD. Ông L. cho hay mình làm nghề thợ mộc, hôm nay vừa hoàn thành công trình thì được chủ nhà mời uống 2 lon bia, sau đó thì lái xe ra về.

"Tôi uống nhưng vẫn còn tỉnh táo để giữ tính mạng của mình. Tôi không hiểu luật, cũng không nghĩ sẽ gặp CSGT trên đường về", ông L. trần tình.

Tiếp đó, cũng tại điểm chốt nói trên, CSGT phát hiện anh N.Q.C (nhân viên văn phòng, 28 tuổi, ngụ Q.12) chạy xe máy biển số 86B6-327... với khuôn mặt đỏ bừng nên tiến hành đo nồng độ cồn thì kết quả là 0,280 mg/lít khí thở. Anh C. thừa nhận do cuối tuần nên đã uống bia với đồng nghiệp tại cơ quan. Tại thời điểm làm việc, anh C. chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe.

Mếu khóc xin tha

Khoảng 23 giờ 30, sau khi uống vài lon bia tại đám tang, ông T.T.T (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) với khuôn mặt đỏ bừng lái xe ra về. Khi đến chốt nói trên thì bị CSGT đo nồng độ cồn, kết quả là 0,401 mg/lít khí thở.

Ông T. phân trần mình uống rất ít, chỉ khoảng 2 lon nhưng do... hơi thở ông mạnh hơn người bình thường nên kết quả đo mới cao như vậy. Khi nghe tổ công tác thông báo mức phạt thì ông T. bắt đầu mếu khóc xin tha. Ông T. cũng liên tục từ chối ký vào biên bản và dùng điện thoại gọi cho ai đó với mong muốn được hỗ trợ xin bỏ qua nhưng cũng bất thành.

Người vi phạm liên tục gọi điện cầu cứu với mong muốn được hỗ trợ xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành TRẦN DUY KHÁNH

CSGT sau đó phải mất hơn 30 phút để phổ biến luật giao thông cho ông T. hiểu và thuyết phục người vi phạm ký vào biên bản. Đến khi tổ công tác kết thúc chuyên đề (rạng sáng 15.10), người đàn ông vẫn tiếp tục nài nỉ mong được bỏ qua lỗi vi phạm.

Theo tổ công tác, nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở thì người lái xe máy vi phạm bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; mức vượt quá 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở thì người vi phạm bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng; mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở thì phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Trong khuya 14.10, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn khoảng 20 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp vi phạm. Đến rạng sáng 15.10, các phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất, tiếp tục xử lý theo quy định.