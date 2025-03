Ngày 24.3, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, CSGT toàn thành phố đã xử lý 39.814 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 505 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đáng nói, trong đó, CSGT đã xử lý 1.669 tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn và 10 tài xế ô tô sử dụng chất ma túy.

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy ẢNH: CACC

Theo Phòng CSGT, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Trong đó, có thể kể đến vụ ô tô tông khoảng 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức, làm một người tử vong và nhiều người bị thương, hôm 16.3. Kết quả điều tra sau đó xác định nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung (0,664mg/l khí thở). Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ở P.An Phú, TP.Thủ Đức) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự năm 2015.

Gần đây, chiều 17.3, tại vòng xoay Bình Phước (TP.Thủ Đức) xảy ra vụ tài xế xe máy tông vào chân CSGT rồi ngã ra đường. Qua kiểm tra, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.

Việc bố trí các tổ chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy sẽ căn cứ trên tình hình vi phạm thực tế, trong đó, tập trung vào những khung giờ, những tuyến đường, khu vực mà tình trạng vi phạm quy định này diễn biến phức tạp. Quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cho lực lượng thực thi nhiệm vụ nhưng vẫn đảm bảo các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người ở ngã tư Thủ Đức ẢNH: CACC

Bên cạnh xử lý, CSGT TP.HCM thường xuyên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.