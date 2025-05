CSGT TP.HCM tổng kết cao điểm 50 ngày đêm: Bất ngờ số người bị phạt nồng độ cồn

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ra quân cao điểm từ ngày 1.4 - 20.5.2025, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Đây là đợt thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm đất nước thống nhất và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện cao điểm, 50 ngày qua, trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT tập trung xử lý các hành vi: điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi ngược chiều; đi vào đường cấm; đi không đúng phần đường, làn đường.

Có tới gần 20.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 50 ngày CSGT TP.HCM ra quân ẢNH: ĐỘC LẬP

CSGT TP.HCM cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi: tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển xe 3, 4 bánh tự chế; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không có GPLX hoặc GPLX không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Theo PC08, trong 50 ngày đêm ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã lập biên bản 85.594 trường hợp vi phạm, tạm giữ 47 xe ô tô, 24.186 xe máy và 284 phương tiện khác.

CSGT đồng thời tước bằng lái xe của 5.857 trường hợp, trừ điểm bằng lái xe 10.606 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số hơn 85.000 trường hợp vi phạm bị lập biên bản có tới hơn 19.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 11.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây là 2 lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, CSGT lập biên bản phạt hơn 6.200 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định, 183 trường hợp vi phạm ma túy, 132 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe, 569 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, 6.449 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường...

CSGT tuần tra 24/24

Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn đảm trách, các đội/trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã thực hiện tuần tra liên tục 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điển hình, tại Đội CSGT Bình Triệu, CSGT liên tục tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn với quan điểm xử lý là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. CSGT cũng đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không điều khiển xe tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông trên đường.

CSGT TP.HCM đánh giá, tình trạng vi phạm giao thông đang có xu hướng gia tăng trở lại sau vài tháng chuyển biến tích cực ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, rượu bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia.

Do không kiểm soát được nhận thức và hành vi bởi tác động của chất cồn trong cơ thể, người sử dụng rượu bia thường không làm chủ được tay lái, có xu hướng phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn và hay ngủ gật khi đang lái xe, từ đó, dễ dẫn đến người điều khiển tự gây tai nạn hoặc gây tai nạn với các phương tiện khác. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các thương tật nặng nề, cái chết đau lòng cho người tham gia giao thông.