CSGT TP.HCM trực xuyên đêm xuyên tết, xử phạt nồng độ cồn 'không vùng cấm'

Ngày 12.2, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã bố trí lực lượng làm việc xuyên đêm, xuyên tết 24/24 để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, trong đó có việc xử phạt nồng độ cồn.

Theo đó, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi. CSGT đã tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn đảm trách để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến giao thông.

CSGT TP.HCM trực xuyên đêm, xuyên tết bảo đảm an toàn giao thông, xử phạt nồng độ cồn

Cụ thể, CSGT đã kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông như: chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường, phần đường quy định; chạy quá tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông… đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm ngăn chặn từ gốc, không để người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông.

CSGT TP.HCM cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, việc chở người, phương tiện theo đúng số lượng được phép chuyên chở trên phương tiện…