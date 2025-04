CSGT xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu, lấn làn gây va quệt rồi bỏ chạy

Ngày 2.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Bình Triệu đã mời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.T.H (47 tuổi, ở TP.Huế) liên quan vụ xe khách vượt ẩu, gây va quệt rồi bỏ chạy.

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ông H. bị CSGT lập biên bản chiều 1.4, xử lý lỗi chuyển làn không đúng quy định. Với lỗi này, nam tài xế bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Tại cơ quan công an, tài xế H. cho biết, tối 31.3, ông lái xe khách của nhà xe An Anh chạy từ Bến xe An Sương đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đang lưu thông trên đường Đỗ Mười (Q.12) thì bấm xi nhan chuyển làn nhưng thiếu quan sát, không phát hiện ô tô đang di chuyển phía sau. Theo ông H., ông không hay xảy ra va quệt.

Sau đó, ông H. được chủ xe báo về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, sau đó bị CSGT mời làm việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 1.4, người dùng mạng xã hội lan truyền, bày tỏ bức xúc khi xem đoạn clip xe khách vượt ẩu, lấn làn gây va quệt với ô tô khác, rồi bỏ chạy. Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 40 khuya 31.3 trên đường Đỗ Mười, đoạn qua địa bàn Q.12.

Cụ thể, thời điểm nói trên, tài xế N.A.D (40 tuổi) chạy xe ô tô 5 chỗ trên đường Đỗ Mười, lúc qua địa bàn Q.12 thì bị xe khách nhà xe An Anh bất ngờ chuyển từ làn hỗn hợp qua làn ô tô, vượt ẩu bên trái. Vụ việc làm đuôi xe khách An Anh va quệt với đầu bên phải xe ô tô 5 chỗ. Sau va quệt, xe khách bỏ chạy mất hút.

Đoạn clip được chia sẻ, kèm nhiều bình luận bức xúc trước hành vi vượt ẩu, lấn làn của tài xế xe khách.