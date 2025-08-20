Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

CT Group chia sẻ hành trình vượt khó để phát triển UAV

Thành Luân
Thành Luân
20/08/2025 12:46 GMT+7

Ít ai biết trước khi CT Group có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái sang Hàn Quốc, đơn vị này đã có gần 10 năm liên tiếp thất bại cay đắng.

Từ năm 2016, CT Group nhận thấy tiềm năng của ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV) và dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực này. Giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, CT Group đã hợp tác với một đơn vị làm UAV về nông nghiệp lớn nhất Việt Nam lúc đó để thành lập Công ty Dr. One. Với tên gọi mang ý nghĩa "Tiến sĩ số 1", khi viết liền 2 chữ lại thì chính là Drone, giấc mơ khoa học Việt Nam đầu tiên, công ty ra đời với một tham vọng lớn lao, nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn thách thức.

"Tiến sĩ số 1" phải đối mặt với thách thức không chỉ là đại dịch mà còn là sự cô đơn kỳ lạ khi không ai hiểu, không ai ủng hộ. Khi mà CT Group chọn cách tiến vào nghiên cứu và phát triển (R&D) - một lĩnh vực tốn kém và đầy rẫy rủi ro trong khi các cổ đông khác của liên doanh lại cho rằng nên đi vào phân phối để đạt hiệu quả kinh tế, lợi nhuận dễ hơn là lao vào R&D. Khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn nội bộ, cùng “đồng bọn” là Covid-19 đã khiến cho Dr. One lả dần đi và phải tự “kết liễu” để giải thoát.

CT Group vượt khó phát triển UAV chinh phục thị trường quốc tế - Ảnh 1.

Một sản phẩm của Dr. One

Ảnh: CT Group

Không nản chí, nhóm nghiên cứu xoay qua UAV quân sự và công nghiệp, chọn thị trường Trung Đông để khởi sự, nhóm liên kết với một công ty Việt Nam khác, cả hai phía đều thống nhất đi theo con đường nghiên cứu và phát triển. Đối tác lần này là một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển UAV quân sự và công nghiệp. CT Group đã nhiều lần tài trợ cho nhóm liên kết này quyết liệt thâm nhập thị trường Trung Đông trong suốt hai năm 2022 và 2023, cuối cùng thì sản phẩm đã được trình diễn trước tư lệnh của một quốc gia Ả Rập lớn.

Tiếp nối thành công ban đầu, nhóm thành lập Công ty CT AirUAV vào năm 2023. Tuy nhiên, thị trường Trung Đông lại là một thử thách khó nhằn. CT AirUAV liên tục thất bại do tốc độ nghiên cứu không theo kịp sự thay đổi của thị trường. Cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất cũng dần quay lưng, buộc CT AirUAV phải tiếp tục thay đổi.

CT Group vượt khó phát triển UAV chinh phục thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Công ty mang sản phẩm đến thị trường Trung Đông vào năm 2023

Ảnh: CT Group

Hai năm 2024 - 2025, công ty đã có thành quả, với đơn hàng xuất khẩu UAV Việt Nam sang Hàn Quốc, ra mắt hàng loạt sản phẩm "bom tấn" như máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng.

Đây là mẫu UAV chở người cánh bằng đầu tiên tại ASEAN. Sản phẩm này có khả năng bay với vận tốc 200 km/giờ, chở được 5 người và thời gian bay tối đa đến 2 giờ. Thời điểm đó, CT UAV dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Riêng dòng máy bay vận tải không người lái UAV do CT Group sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đơn hàng vừa ký kết hôm 12.8 là UAV vận tải hạng nặng.

Thiết bị có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%. Doanh nghiệp cũng phát triển UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới.

