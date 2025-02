Cứ 30 giây lại có 1 chai bán ra, serum trị nám xứ Hàn phải thế chứ!

Cùng tìm hiểu xem tại sao serum làm trắng da PageOne Tranacide Pro + Exosome lại có sức hút "mạnh mẽ" và được lòng các "chị đẹp" đến vậy nha!

Xuất xứ từ thương hiệu dược mỹ phẩm PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc

Serum trị thâm nám làm sáng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum là sản phẩm thuộc thương hiệu Page One nổi tiếng tại Hàn Quốc. Page One là thương hiệu dược mỹ phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi J&H Lab. Thương hiệu Page One với ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp cùng màng lọc Liposome và yếu tố tăng trưởng nên đảm bảo mang lại hiệu quả trị nám, chống lão hóa và phục hồi làn da tổn thương sau 6-12 tuần sử dụng đều đặn. Mà tất cả các sản phẩm Page One đều có khả năng tương thích tốt nên hạn chế tối đa sự kích ứng. Phù hợp trên mọi nền da, dù là da nhạy cảm, da mỏng yếu hay làn da sau trị liệu, sau laser hay peel…

Page One còn kết hợp thêm các thành phần trị nám, chống lão hóa vượt trội như Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, B5, Adenosine, Allantoin... đang là xu hướng hiện nay. Theo đó, các sản phẩm của thương hiệu Page One đều mang lại hiệu quả nhanh chóng và toàn diện từ bên trong.

Đặc biệt, các sản phẩm của Page One đều được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO, được KFDA chấp nhận dưới sự tham vấn của các chuyên gia nên đảm bảo hiệu quả mà an toàn. Trong đó, serum trị nám PageOne luôn nằm trong top bán chạy của hãng ngay từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Mang lại hiệu quả trị nám, tàn nhang và làm trắng da sau 6 tuần

Serum trị nám Page One Tranacide Pro + Exosome là sự hội tụ tinh hoa giữa công nghệ Exosome cùng thành phần làm sáng da đang hot hiện nay là Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome, Cica Exosome Adenosine... Không chỉ ức chế chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin làm giảm sự xuất hiện đốm nâu và điều trị hồng ban, thâm mụn hiệu quả. Mà còn chống oxy hóa mạnh mẽ cho làn da tươi khỏe rạng rỡ và tăng cường khả năng chống lại tác động từ tia UV ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, nám sạm quay trở lại.

Sử dụng đều đặn serum trị nám Hàn Quốc Page One từ 6-12 tuần với tần suất 2 lần/ngày sẽ thấy vết nám sạm, tàn nhang mờ dần và làn da trắng hồng đều màu. Đây cũng là sản phẩm trị nám hiệu quả với cả nám giãn mao mạch mà không gây bong tróc, mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng khác. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm, mỏng yếu và an toàn.

Bảng thành phần ưu tú, thuần chay nên không gây bong tróc, mẩn đỏ

Serum trị nám PageOne Tranacide Pro + Exosome Serum ứng dụng công nghệ Exosome tiên tiến hiện nay. Exosome là những hạt nhỏ (khoảng 30-150 nanomet) tạo nên từ lipid và chứa các protein, RNA. Theo đó, các tế bào kết nối lại với nhau bằng cách trao đổi protein, RNA và các thành phần khác qua màng tế bào.

Kết hợp với đó là hệ thống vận chuyển Liposome thông minh đưa các dưỡng chất tác động trực tiếp vào gốc nám mang lại hiệu quả mà giảm nguy cơ kích ứng và hạn chế những tác dụng phụ. Còn nói về bảng thành phần có trong serum trị nám Page One "chất hơn nước cất" với 3% Tranexamic Acid 3%, 5% Niacinamide, 1% Alpha Arbutin, Cica Exosome, Liposome… Đặc biệt, đây là sản phẩm thuần chay nên các bạn hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng trên mọi nền da và hạn chế tối đa kích ứng.

Vậy nên, serum trị nám làm trắng da Hàn Quốc PageOne dù chứa các hoạt chất với nồng độ cao, mang lại hiệu quả trị nám, tàn nhang tận gốc mà không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng. An toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da sau trị liệu.

Giá niêm yết chính hãng "đáng tiền"

Serum trị nám Page One Tranacide Pro + Exosome Hàn Quốc đang được phân phối bán lẻ với giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam là 1.500.000 đồng có dung tích 30ml. Mức giá này hoàn toàn phù hợp và hầu hết chị em đều chấp nhận đầu tư để có được làn da hết nám sạm, đốm nâu, tàn nhang. Một sản phẩm trị nám mang lại hiệu quả làm đều màu da nhanh chóng và cải thiện các dấu hiệu lão hóa duy trì sự tươi trẻ dài lâu. Cũng chính vì vậy mà serum trị nám Page One Tranacide Pro + Exosome luôn là sự lựa chọn hàng đầu của "các chị đẹp" và thường xuyên "cháy hàng".

Hội tụ đầy đủ ưu điểm tinh hoa nên serum Page One Tranacide Pro + Exosome có lượng bán ra nhiều cũng là điều dễ hiểu. Các bạn cũng sẵn sàng "đu trend" để lấy lại làn da tươi sáng rạng ngời cùng serum Page One Tranacide Pro + Exosome rồi đúng không nào.

