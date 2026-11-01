    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Cụ 90 tuổi đi thi thể hình tiết lộ bí quyết

    Cụ 90 tuổi đi thi thể hình tiết lộ bí quyết

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Đã 90 tuổi, cụ ông Toshisuke Kanazawa vẫn tự hào khoe cơ bắp trên sân khấu, chứng minh tuổi tác không phải là rào cản

    Khám phá thêm chủ đề

    bí quyết tuổi thọ Nhật Bản dinh dưỡng kiểu Nhật cụ già thi thể hình bí quyết sống lâu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận