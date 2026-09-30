Cụ bà 73 tuổi trải qua 4 lần phẫu thuật thay khớp

Ngày 30.9, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thay khớp háng phải toàn phần cho bà N.T.C (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Sau khi thay khớp háng, bà C. dần phục hồi vận động ẢNH: HOÀNG XUÂN

Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau vùng háng phải, khó đi lại, ảnh hưởng sinh hoạt. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định khớp háng phải bị tổn thương nặng do thoái hóa.

Đây là lần thứ 4 bà C. phẫu thuật thay khớp tại bệnh viện này. Trước đó, bà đã được thay 2 khớp gối và 1 khớp háng. Sau các lần điều trị, khả năng vận động của bà được cải thiện, giúp duy trì sinh hoạt trong nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng thoái hóa khớp háng phải tiếp tục tiến triển, gây đau và hạn chế vận động.

Theo ThS-BS Lê Dũng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cơ xương khớp, trường hợp bà C. đáng chú ý khi người bệnh 73 tuổi và đã trải qua 4 lần phẫu thuật thay khớp toàn phần. Với người cao tuổi từng phẫu thuật nhiều lần, bác sĩ phải đánh giá toàn diện sức khỏe, bệnh lý đi kèm, tình trạng xương khớp và các yếu tố nguy cơ trước khi lựa chọn phương án điều trị.

Sau hội chẩn, ê kíp tiến hành thay khớp háng phải toàn phần. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bà được kiểm soát đau, chăm sóc và hướng dẫn phục hồi chức năng để từng bước cải thiện vận động.