Cụ bà gần 50 năm giữ nghề may áo bà ba đất Cần Thơ
Video Đời sống

Cụ bà gần 50 năm giữ nghề may áo bà ba đất Cần Thơ

Duy Tân
30/10/2025 14:28 GMT+7

Gần 50 năm theo nghề may áo bà bà, áo dài, cụ Huỳnh Kim Nho (70 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), chủ nhà may Nho là một trong những người thợ may có thâm niên nhất nhì ở đất Tây Đô. Mỗi chiếc áo dài, áo bà ba do cụ may đều được chăm chút từng đường kim mũi chỉ để vừa ý khách hàng nhất.

Bà Huỳnh Kim Nho, 70 tuổi, ở P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ chọn theo nghề may áo bà ba đã gần 50 năm nay, vì mong muốn góp phần giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc. So với những loại trang phục khác, áo bà ba, áo dài khó may hơn. Người thợ phải so từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ trong nhiều công đoạn. Bởi thế để may được một chiếc áo đẹp, người thợ phải tốn nhiều công sức.

So với các loại trang phục khác, áo bà ba vẫn luôn làm nên nét duyên dáng, nền nã của người phụ nữ Nam Bộ.

Đến nay cụ Nho đã truyền nghề cho hàng chục đệ tử ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL

ẢNH: DUY TÂN

Nhận được sự tin tưởng bởi thâm niên lâu năm trong nghề, áo may đẹp nên khách hàng khắp các tỉnh, thành trong nước tìm đến đặt may. Khách không là cô giáo, chị em nội trợ, kể cả khách nước ngoài, người trẻ cũng rất thích mặc áo bà ba nên tìm đến nhà may Nho đặt may quanh năm.

Hiện cụ Nho may cùng thợ tại chỗ và 4 thợ nhận may gia công tại nhà. Áo bà ba do cụ may có giá từ 350.000 đồng/áo trở lên, tùy chất vải và kiểu dáng. Khách ở gần có thể đến đặt hàng may trực tiếp, người ở xa có thể gửi ni cho cụ may và điều chỉnh đến khi áo vừa vặn nhất.

Nghề may áo bà ba không chỉ đem lại thu nhập để cụ Nho và thợ, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống của dân tộc.

Áo bà ba may áo bà ba Áo dài cần thơ Miền Tây Phụ nữ Nam bộ trang phục truyền thống
