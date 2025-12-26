Cụ bà mò cua bắt ốc với căn nhà tre hơn hai thập kỷ

Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già bên con cháu, cụ Trần Thị Lẹ (xã Hiệp Hưng, TP.Cần Thơ) vẫn lầm lũi mỗi ngày ra bờ ruộng, kênh rạch mò cua, bắt ốc mưu sinh. Dáng người nhỏ thó, lưng còng xuống theo năm tháng, đôi chân yếu run run bùn lầy, nhưng cụ vẫn bám con nước, chắt chiu từng đồng để lo bữa ăn và mong sửa lại căn nhà đã cũ nát hơn 20 năm.

Căn nhà nhỏ dựng vội bằng tre, vách nứa của cụ Lẹ nằm nép mình cạnh con mương. Mái tôn là đồ xin lại của hàng xóm, chắp vá bằng dây kẽm và vài cây chổi dùng làm trụ chống. Cột nhà buộc sơ sài, chỉ cần một trận gió lớn thổi qua là mái rung lên bần bật như muốn bay khỏi đầu.

Cụ Trần Thị Lẹ (70 tuổi, xã Hiệp Hưng, TP.Cần Thơ) bên căn nhà tre nứa, mái tôn chắp vá sắp sập

Tuổi cao sức yếu, cụ không thể tự leo lên sửa mái. Mỗi lần nhà dột, bà chỉ biết ngồi ngóng sang mấy đứa nhỏ trong xóm, nhờ tụi nó leo lên che tạm. Có sửa xong thì cũng chỉ được vài bữa, rồi gió thổi bung, nước mưa lại tràn xuống nền đất lạnh lẽo.

"Có bữa tôi bắt được vài chục con ốc, bán được 40.000 - 50.000 đồng, nhiều bữa chẳng có đồng nào. Người ta thương thì cho thêm chút đỉnh. Tôi dành tiền uống thuốc chứ không dám xài gì nhiều", cụ Lẹ nói.

Ngày ngày cụ Lệ mò cua bắt ốc để kiếm thêm chút tiền để mua thuốc

Hơn 13 năm trước, chồng cụ qua đời sau một cơn xuất huyết não. Kể từ đó, cụ ở vậy, gắng gượng nuôi con bằng đủ thứ việc làm thuê, từ làm cỏ mướn, nhổ lúa đến mò ốc, bắt cua. Khi con cái lớn lên, tứ tán mưu sinh, cụ sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo, ngày ngày dựa vào con ốc, con cua để lo bữa cơm. Nhắc đến chồng, ánh mắt cụ chùng xuống. Dù thời gian đã trôi qua hơn mười mấy năm, ký ức về người chồng vẫn nguyên vẹn trong tâm trí bà lão.

"Ổng thích ăn cá rổ kiếng lắm. Mấy đứa nhỏ bắt được cứ kêu hầm cho ba, mà tôi không dám nấu. Hễ nấu lên là lại nhớ ông nhiều quá, chịu không nổi. Thành ra đem cho hàng xóm ăn chứ không dám giữ lại trong nhà," cụ nghẹn giọng.

Trong căn nhà lạnh lẽo, kỷ vật của chồng còn sót lại chỉ là vài món đồ cũ treo nơi góc vách. Mỗi khi trái gió trở trời, nỗi nhớ lại ùa về, hòa lẫn với nỗi lo mái nhà sập xuống đầu bất cứ lúc nào. Căn nhà của cụ Lẹ được dựng hơn hai thập kỷ trước bằng tất cả những vật liệu tận dụng tre, nứa, lá dừa, mái tôn cũ. Theo thời gian, tre mục, vách rách, mái dột. Chỗ này thủng thì vá chỗ khác, nhưng càng vá, nhà càng tả tơi.

"Nhà này hơn 20 năm rồi, dột ngay giữa. Tôi đi xin được mấy miếng tôn cũ, chắp vá tạm, lấy cây chổi chống lên che che. Gió thổi mạnh một cái là bay xuống hết trơn. Có lần tôi bắt ốc gom góp được chút tiền, mấy đứa nhỏ thương cho thêm, tôi mua được mấy trăm lá tôn về gắn. Vậy mà gắn lên cũng tuột xuống hết. Tôi phải thuê đứa nhỏ trong xóm trèo lên dựng lại, mà nó cột không chắc, gió thổi là lật lên, lật xuống", cụ kể lại.

Mỗi mùa mưa bão, cả căn nhà rung lên bần bật, nước tạt ướt hết nền. Giữa đêm, cụ giật mình thức dậy, ôm cái mền mỏng nép vào góc khô nhất, thầm cầu mong mái nhà trụ được đến sáng. Giấc ngủ của người già vì thế luôn chập chờn, đầy bất an.

Nghe câu chuyện của cụ Lẹ, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đưa trường hợp của bà vào danh sách hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Sau thời gian khảo sát, căn nhà mới được khởi công, thay thế cho căn nhà tre nứa chắp vá suốt hơn 20 năm.

Lắng nghe câu chuyện của cụ Lẹ, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ) với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng. Đây là cam kết vì cộng đồng, để những mái nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn ươm mầm hy vọng, tiếp thêm động lực cho những phận đời chông chênh.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ)

Giữa tháng 9.2025, đại diện Vietlott cùng chính quyền xã Hiệp Hưng đã trực tiếp bàn giao căn nhà kiên cố cho cụ. Ngày nhận nhà, bà lão 70 tuổi đứng lặng hồi lâu trước căn nhà tường xây vững chắc, mái lợp ngay ngắn, rồi bật khóc như một đứa trẻ. "Tôi mừng lắm, thật sự mừng lắm. Giờ có căn nhà chắc chắn, tôi yên tâm sống tuổi già, không còn sợ mưa gió nữa," cụ xúc động nói.

Căn nhà mới của cụ Lẹ được Vietlott hỗ trợ xây dựng

Không dừng lại ở Cần Thơ, trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, Vietlott đã tài trợ xây dựng tổng cộng 127 căn nhà Đại đoàn kết tại nhiều tỉnh, thành phố. Những mái nhà mới ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, mà còn mang ý nghĩa như những "chiếc phao" nâng đỡ cho những phận đời đang chông chênh vì thiếu thốn.