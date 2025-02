Cụ bà tặng một cây vàng làm quà cưới cho các cháu vào dịp tết

Câu chuyện tặng vàng được người cháu ngoại chia sẻ trên mạng xã hội đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Ai nấy đều cho rằng bà đã dành dụm vất vả suốt hàng chục năm mới có số vàng làm món quà ý nghĩa cho các cháu.

Bà Chiến tặng vàng cho các cháu ẢNH: NVCC

Quà cưới ý nghĩa

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là bà Trần Thị Chiến (86 tuổi), ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình, người chia sẻ là cháu ngoại Dương Việt Hà (28 tuổi).

Chị Hà cho biết, vào mỗi dịp tết, bà thường lì xì cho 10 đứa cháu bằng tiền mặt. Những năm gần đây, khi các cháu có công ăn việc làm, tự kiếm được tiền đều mừng tuổi lại cho bà. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, mọi người nhận được thông tin bà muốn các cháu tập trung đông đủ để nhận quà. Bà đã chuẩn bị 10 chỉ vàng để tặng cho 10 đứa cháu, xem đó là quà cưới, không phải lì xì năm mới.

Các con cháu chụp ảnh cùng bà Chiến ẢNH: NVCC

"Mấy đứa cháu làm việc ở các nơi khác nhau từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, thậm chí ở nước ngoài. Dịp tết mới có cơ hội gặp nhau, ngoại được gặp đầy đủ các cháu. Thay vì đưa quà cưới từng người, ngoại trao tận tay cùng một lúc cho các cháu và chụp tấm ảnh kỷ niệm ý nghĩa", chị Hà chia sẻ.

Cũng theo người cháu ngoại, số vàng này bà đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng vì chưa ai cưới nên chưa có dịp trao. Những năm gần đây, nhận ra sức khỏe yếu dần, bà sợ không chờ đến ngày trọng đại của các cháu nên muốn tặng trước.

"Ngoại sợ một ngày nào đó không minh mẫn nữa nên trao luôn vào dịp tết. Không khí hôm đó rất vui, lúc nhận quà ai cũng háo hức nhưng sau đó nghĩ lại lý do ngoại trao quà trước lại thấy sợ. Mình sợ ngày ngoại không còn khỏe mạnh vì giờ bà cũng lớn tuổi rồi. Năm vừa rồi gia đình có chuyện buồn nên ngoại suy nghĩ nhiều, sức khỏe yếu dần đi", chị Hà nói.

Chị Hà luôn được bà yêu thương ẢNH: NVCC

Bản thân chị Hà cũng thấy có lỗi vì chưa tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân. Bà Chiến luôn mong các cháu sớm dựng vợ gả chồng, có gia đình riêng và ổn định cuộc sống. Bà không giàu có, thời trẻ làm lụng vất vả nhưng vẫn tiết kiệm để có món quà đặc biệt cho mọi người.

Mong các cháu hạnh phúc

Chị Hà được bà nắm chặt tay trao vàng cuối cùng. Trong suy nghĩ của bà, người cháu gái này sẽ lập gia đình đầu tiên nhưng do duyên số nên đến giờ vẫn chưa tìm được "nửa kia". Chị không hứa hẹn vì sợ bà trông mong, chỉ mong bà luôn bình an, sống vui cùng con cháu. May mắn, anh họ của chị Hà vừa ra mắt người yêu và đám cưới có thể sẽ được tổ chức trong năm 2025. Điều này giúp bà Chiến có thêm niềm vui, yên tâm hơn về các cháu.

Bà Chiến có 5 người con (3 trai, 2 gái), hiện bà đang ở cùng với người con trai út. Chị Hà lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của cha mẹ và bà ngoại. Ký ức đẹp đẽ về bà luôn được chị ghi nhớ và xem đó là điểm tựa vững chắc từ tình cảm gia đình.

Bà Chiến luôn mong các cháu hạnh phúc ẢNH: NVCC

"Khi mình 5 tuổi đã cùng các anh họ đi theo bà ra chòi canh cá. Bà đưa 5 đứa cháu đi cùng ra chòi cá ngủ. Hôm đó mất điện, quạt không chạy, bà đã ngồi canh cả đêm để quạt tay cho các cháu. Bà không dám ngơi tay vì sợ các cháu nóng, muỗi đốt, mình tỉnh dậy vào rạng sáng và thấy bà ngồi quạt cho tụi mình", người cháu nhớ lại.

Bà Chiến bày tỏ, bản thân luôn yêu thương, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu. Số vàng cho các cháu được bà dành dụm từ lâu, không nhớ chính xác bao nhiêu năm. Bà sợ một ngày nào đó không còn trên đời nữa nên muốn tặng trước cho yên tâm. "Tôi tặng vàng được cho các cháu là mừng và mãn nguyện rồi, mong mấy đứa sớm lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc", bà Chiến trải lòng.