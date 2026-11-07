Cú bắt tay tỉ đô của 'phù thủy' kỹ xảo Hollywood

Ngày 6.11, Weta FX, hãng kỹ xảo hình ảnh (VFX) đình đám của New Zealand, công bố kế hoạch đầu tư vào Moonshine Studio, doanh nghiệp chuyên về hoạt hình và kỹ xảo của Đài Loan. Cùng ngày, Weta FX cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Nội dung sáng tạo Đài Loan (TAICCA) với mục tiêu xây dựng nền tảng công nghệ và nội dung, nuôi tham vọng biến hòn đảo này thành trung tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung hàng đầu châu Á.

Theo tờ Screen Daily ngày 6.11, Weta FX đang tiến hành thẩm định để mua lại lượng cổ phần đáng kể tại Moonshine Studio. Doanh nghiệp này ra đời năm 2012 dưới sự dẫn dắt của Lin Chia-chi, từng góp sức cho nhiều bộ phim như 96 Minutes, Incantation hay The Bridge Curse. Dù vậy, những con số cụ thể về giá trị thương vụ hay tỷ lệ cổ phần chưa được tiết lộ.

AI ngày nay đóng vai trò hỗ trợ tự động hóa các công đoạn khó, giúp đội ngũ kỹ xảo tập trung tối đa vào tư duy sáng tạo ẢNH: CGV

Không chỉ là câu chuyện tiền bạc

Việc một tên tuổi lớn tìm đến Đài Loan cho thấy thị trường này có sức hút vượt ra ngoài quy mô sản xuất phim ảnh truyền thống. Trao đổi với Screen Daily, CEO Weta FX Daniel Seah nhìn nhận Đài Loan hoàn toàn có tiềm năng vươn lên thành trung tâm sản xuất quốc tế giống như Wellington của New Zealand. Ông nhấn mạnh công nghệ có tối tân đến đâu, con người và nhân tài mới là mấu chốt của ngành kỹ xảo.

Đó là lý do kế hoạch hợp tác hướng đến việc đầu tư trực tiếp vào con người thông qua Moonshine Studio để tìm kiếm những tài năng. Theo Screen Daily, chương trình sẽ chú trọng phát hiện, đào tạo lớp nhân lực trẻ, mở ra cơ hội để họ cọ xát trực tiếp trong môi trường làm việc của Weta FX.

Hệ sinh thái điện ảnh Đài Loan sở hữu những lợi thế đáng ghi nhận. Báo cáo ngành điện ảnh Đài Loan công bố tại Asian Contents & Film Market cho thấy doanh thu riêng cho mảng hậu kỳ và kỹ xảo rơi vào khoảng 600 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 475 tỉ đồng). Dù vậy, phần lớn doanh nghiệp sản xuất lẫn phân phối phim đều có quy mô khá khiêm tốn với vốn điều lệ dưới 50 triệu Đài tệ (khoảng 39,5 tỉ đồng).

Báo cáo cũng chỉ ra xu hướng kỹ xảo ngày càng được tính toán từ giai đoạn tiền kỳ thay vì đợi phim đóng máy. Không ít studio tại Đài Loan đã mạnh tay đầu tư trường quay LED để phục vụ sản xuất ảo (virtual production), trong đó có Moonshine Studio. Tuy nhiên, sự góp mặt của Weta FX mới chỉ mở ra cơ hội kết nối, khi thương vụ đầu tư vẫn đang trong giai đoạn thẩm định và nền tảng công nghệ mới chỉ ở bước ký kết hợp tác.

Khi AI thâm nhập vào từng khung hình

Một động lực lớn đằng sau sự hợp tác này chính là sự thay đổi chóng mặt trong cách giới làm phim nhìn nhận AI. Chia sẻ với báo giới tại Đài Bắc ngày 6.11, Daniel Seah thừa nhận thái độ của các khách hàng lớn ở Hollywood đối với AI đã xoay chiều hoàn toàn. Nếu trước đây nhiều hãng phim thẳng thừng cấm sử dụng AI trong các dự án, nay chính họ lại chủ động hỏi thăm các đối tác kỹ xảo về chiến lược ứng dụng công nghệ này. Thông tin từ TaiSounds ngày 6.11 cũng dẫn lời Seah cho hay chiến lược AI đã trở thành điều kiện cần để các nhà sản xuất lựa chọn đối tác.

Đằng sau mỗi khung hình hoành tráng là sự lao động miệt mài của đội ngũ chuyên gia kỹ xảo và họa sĩ hoạt hình tại các studio khu vực châu Á ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dù vậy, cách Weta FX ứng dụng AI không phải là dùng vài câu lệnh để tạo ra ảnh tự động. Theo Giám đốc công nghệ Kimball Thurston, hãng đã âm thầm đưa AI vào quy trình làm việc từ năm 2018. Trả lời phỏng vấn TaiSounds, ông nhấn mạnh trọng tâm là tự động hóa các khâu quan trọng như khử nhiễu hình ảnh hay xử lý dữ liệu chuyển động, qua đó giúp nghệ sĩ tập trung vào các quyết định sáng tạo như bố cục khung hình hay phong cách nghệ thuật.

Đài Loan không phải là cái tên duy nhất tại châu Á muốn chen chân vào chuỗi cung ứng nội dung quốc tế. Tại Ấn Độ, ngành hoạt hình và kỹ xảo đã lớn mạnh nhờ lực lượng nhân sự khổng lồ và sự góp mặt trong nhiều dự án của Disney, Warner Bros. hay DreamWorks. Song song đó, Hàn Quốc với ngành phim ảnh bùng nổ cũng tạo ra nguồn cầu lớn cho các dịch vụ hậu kỳ. Một phân tích trên LBBOnline tháng 3.2026 cho thấy các studio trong khu vực đang liên tục điều chỉnh mô hình để thích ứng với thị hiếu và áp lực ứng dụng AI.

Giữa vô vàn đối thủ, lợi thế của Đài Loan nằm ở sự giao thoa giữa chuỗi cung ứng phần cứng, phần mềm, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế. Chủ tịch TAICCA, bà Sue Wang, xem đây là cơ hội chuyển dịch thế mạnh từ sản xuất phần cứng sang phần mềm trong ngành công nghiệp nội dung. Tuy nhiên, để dựng lên một trung tâm kỹ xảo tầm cỡ, trang thiết bị hiện đại chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi năng lực đào tạo con người, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và an toàn dữ liệu vững chắc.