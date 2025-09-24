Cú bứt phá quyết định tại Tháp ORION- Viên kim cương rực rỡ nhất của TT AVIO

Phiên bản ‘nâng cấp hoàn hảo nhất’ của TT AVIO - tháp ORION kế thừa trọn tinh hoa từ Tháp AVIS, được nâng cấp vượt trội để trở thành viên kim cương sáng nhất bầu trời khu Đông TPHCM. Đây chính là bước ngoặt mang tính lịch sử mở ra thời khắc vàng cho đội ngũ chiến binh sale tinh tú.

Catch the Last Chance - Thắp lửa chiến binh, định danh kỷ lục!

Ngay khoảnh khắc này - Lễ kick off Tháp ORION -TTAVIO chính là cú nổ bùng vinh quang, mở toang cánh cửa cuối cùng để nắm bắt thời cơ vàng. Với nguồn năng lượng khí thế cùng ngọn lửa thắp sáng tinh thần chiến binh và lời hiệu triệu cho quyết tâm không giới hạn. Các chiến binh sale hãy khẳng định bản lĩnh rực rỡ và thiết lập kỷ lục doanh số mới.

Thời khắc này không có chỗ cho sự chần chừ - từng cú chốt, từng bản hợp đồng sẽ là phát súng mở màn cho hành trình rực sáng của ‘chòm sao Orion’ trên bầu trời thị trường BĐS khu Đông TP.HCM . Hãy kích hoạt sự tập trung và năng lượng cao độ nhất, bởi vinh quang chỉ thuộc về những người dám bứt phá tới cùng.

Hàng trăm chuyên viên kinh doanh của các sàn phân phối đã tham dự lễ kick off Catch the last chance

Đặc quyền Đàm phán thanh toán - Vũ khí độc đáo của ‘chiến binh’ SALE tinh tú

TT AVIO - Tháp ORION đang tạo nên sức hút đặc biệt trên thị trường khi sở hữu mức giá cạnh tranh bậc nhất, chỉ từ 33,6 triệu đồng/m². Bên cạnh đó, dự án còn mang đến chính sách thanh toán linh hoạt cùng ‘Đặc quyền đàm phán - One on One’ - cam kết hiếm có.

Chính sự kết hợp giữa giá trị hợp lý, cơ chế tài chính linh hoạt và ưu thế ‘đàm phán thanh toán’ đã mở ra cơ hội sở hữu dễ dàng hơn bao giờ hết cho khách hàng. Đây không chỉ là lợi thế bán hàng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của TT AVIO trong việc đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến giải pháp tối ưu và khác biệt trên thị trường bất động sản.

Với những ưu thế vượt trội ấy, TT AVIO - Tháp ORION không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nhà ở, mà còn khẳng định vị thế của mình như một lựa chọn chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư và đầu tư bền vững.

Không khí bùng nổ và năng lượng - sẵn sàng bứt phá của các ‘chiến binh’ sale TT AVIO

TT AVIO - Tháp Orion là tuyệt tác vô song hội tụ tất cả các yếu tố: vị trí vàng - thiết kế tinh hoa - giá trị bền vững - chính sách khác biệt. TT AVIO - Tháp Orion trao cho đội ngũ kinh doanh một lợi thế độc đáo, một niềm tin vững chắc, một tinh thần tự hào để bước vào trận chiến doanh số đầy khí thế.

Căn hộ tháp ORION - TT AVIO không dừng lại ở giá trị để ở, mà còn là sự khẳng định đẳng cấp, phong cách sống tinh tế chuẩn quốc tế. Kiến trúc hiện đại, tuyệt mỹ trong từng chi tiết, sở hữu trọn bộ 89 tiện ích đồng bộ mang đến trải nghiệm sống sang trọng, ưu việt, tạo nên một biểu tượng không thể sao chép ngay trung tâm thành phố năng động.

Hơn 1.000 căn hộ đa dạng từ 1PN đến 3PN hay TMDV linh hoạt, tinh hoa kiến trúc của tháp ORION đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống cho người trẻ hiện đại, gia đình năng động đến các nhà đầu tư thông thái đang tìm kiếm giá trị bền vững.

Tiện ích tại TT AVIO vượt lên trên mọi mong đợi: Galaxy Pool muối khoáng với thác tràn và jacuzzi, Royal Lobby sang chảnh đón chào mỗi bước chân, Amazon Park xanh mát cho cả gia đình cùng khu vui chơi Funky Town rộn rã. Đặc biệt, Chill SkyZone, sân BBQ và vườn Nhật trên tầng thượng mở ra một không gian thư giãn, biến mỗi ngày sống tại ORION thành trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao ngay giữa đô thị sôi động.

Công viên đa thế hệ - kết nối đa cảm xúc tại TT AVIO - tháp ORION

Với vị trí chiến lược TT AVIO tiếp cận các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, và nằm sát trục Metro (Bến Thành - Suối Tiên), giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 10 phút di chuyển. Trong vòng 5 - 10 phút là có thể để đến ngay trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, chợ truyền thống và hàng chục khu công nghiệp xung quanh, Orion trở thành ‘điểm kết nối vàng’ cho công việc, học tập, vui chơi, giải trí.

Sức mạnh song hành kiến tạo kỳ tích

Đứng sau thành công này là tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm quốc tế dày dạn của Liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group, cùng sự đồng hành của nhà thầu Top đầu Việt Nam Ricons. Tất cả hội tụ bảo chứng cho một chất lượng vượt trội, pháp lý minh bạch, tiến độ nhanh chóng. Không những vậy, sự đồng hành của đơn vị vận hành quốc tế Anabuki sẽ mang đến cho khách hàng một tổ ấm an cư đúng kỳ vọng, tận hưởng dịch vụ quản lý tinh gọn, an toàn, chuẩn Nhật Bản. Từng nhu cầu mỗi cư dân được thấu hiểu tận tường, từng trải nghiệm được chăm sóc trọn vẹn, mang đến cảm giác an yên và hài lòng tuyệt đối mỗi ngày.

Trên công trường xây dựng, từng công nhân miệt mài với tinh thần khẩn trương và tập trung cao độ để kiến tạo nên từng tầng cao vững chắc. Ở ‘chiến trường’ kinh doanh, đội ngũ sale cùng vươn mình với chiến lược sắc bén, tốc độ bứt phá và bản lĩnh dẫn dắt, sẵn sàng biến mọi cơ hội thành chiến thắng vang dội.

Thời khắc vàng đã đến! Hãy cùng thắp lửa TT AVIO - Tháp ORION. Hãy phá vỡ mọi giới hạn. ‘TT AVIO: Catch The Last Chance - Cơ hội cuối cùng định danh kỷ lục!’.