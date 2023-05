Cư dân Happy One Premier chuẩn bị nhận sổ hồng đợt 1

Tận tâm mang niềm vui và tăng trải nghiệm sống cho cư dân

Đón nhận tin vui này, anh Trần Văn Hảo, chủ căn hộ 17.11 khu dân cư Happy One Premier chia sẻ: "Khi được chủ đầu tư thông báo chuẩn bị cho việc cấp sổ, tôi khá bất ngờ và mong rằng mình sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận sổ. Sau thời gian sinh sống ở đây, tôi rất hài lòng về dịch vụ và tiện ích. Thay vì phải tự đi làm, Ban quản lý đã hỗ trợ chúng tôi chuyển định mức nước, bảo vệ còn nhiệt tình chuyển đồ giúp cư dân, ngoài những hạng mục được bàn giao theo hợp đồng, chủ đầu tư còn tạo thêm nhiều dịch vụ bổ ích như: phòng tập thể dục, bóng bàn, bi lắc, bóng rổ…".

Trong khi đó, chị Đặng Hoàng Ngọc Linh, cư dân sinh sống tại căn 10.03 Happy One Premier cho biết: "So với mặt bằng chung, tôi thấy môi trường ở Happy One Premier rất trong lành, sạch sẽ. Chất lượng phục vụ rất tuyệt vời. Hồ bơi được vệ sinh thường xuyên, quản lý hồ bơi đảm bảo an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ. Chủ đầu tư còn cung cấp thêm nhiều hạng mục như: Tổ chức lớp tập yoga và zumba; tặng thêm quà tặng để trải nghiệm mua sắm… vì thế, cư dân được xả stress và trau dồi nhiều năng lượng tích cực hơn mỗi ngày. Tôi nhận thấy, chủ đầu tư có lắng nghe, tiếp thu ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ".

Anh Trần Văn Hảo, chủ căn hộ 17.11 mong rằng mình sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận sổ hồng

Chất lượng đảm bảo bởi Top 3 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam 2023

Với sứ mệnh "kiến tạo không gian sống - làm hài lòng khách hàng", ngay từ những ngày đầu thành lập, Vạn Xuân Group đã lựa chọn chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi: uy tín và sự tận tâm. Qua đó, sự kiện bàn giao sổ hồng đợt 1 cho cư dân dự án Happy One Premier dự kiến diễn ra quý 3 năm nay sẽ tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình giữ vững cam kết với khách hàng.

Hiện 98% cư dân đã nhận bàn giao nhà và dần ổn định cuộc sống tại tổ ấm mới

Trong đó, lựa chọn tổng thầu luôn được Vạn Xuân Group đặc biệt chú trọng. Với năng lực, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm hơn 18 năm, Ricons được Vạn Xuân Group tin tưởng giao Tổng thầu nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình Happy One Premier. Mới đây, Ricons cũng vừa đón nhận giải thưởng Top 3 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam 2023 khẳng định trách nhiệm và năng lực thi công của mình.

Sảnh đón sang trọng tại Happy One Premier

Với vị trí tiệm cận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cư dân sinh sống tại Happy One Premier dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu hiện hữu và sôi động như: chuỗi các ngân hàng, trường học các cấp, bệnh viện, phòng khám quốc tế, chuỗi cửa hàng ẩm thực, thời trang, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm thể dục thể thao chuẩn quốc gia… trên các tuyến đường huyết mạch như: Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Đồng thời, nhờ cách nhánh sông Vàm Thuật chưa đến 300m và không có nhiều tòa nhà cao tầng lân cận, cư dân Happy One Premier được tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt cùng không khí dễ chịu ven sông.

Tất cả những ưu thế đó đã góp phần tạo nên giá trị bất động sản cho chủ sở hữu cũng như thuận tiện trong việc khai thác cho thuê.