Cư dân khốn khổ vì thấm dột sàn mái

Khi hiểm họa ở trên mái nhà

"Khi được tư vấn chống thấm cho sàn mái bằng bitum khò nóng, tôi khá yên tâm khi quan sát thầu thợ hàn nóng các lớp màng dính lại với nhau. Nhưng chỉ qua một mùa mưa, các mối hàn rất dễ bị hở khiến thấm lại hoàn thấm", anh Hoàng Khang (Q.7, TP.HCM) than thở.

Theo các chuyên gia xây dựng, sàn mái bê tông là vị trí chịu tác động thường xuyên của thời tiết và sự thay đổi nhiệt độ thường xuyên, tạo nên các vết nứt trên sàn mái. Bên cạnh yếu tố nhiệt độ và thời tiết thì thi công kém như tính toán sai kỹ thuật, vật tư, sử dụng vật liệu kém chất lượng... cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng trên. Thực tế, nhiều người dân đang phải đối mặt với hàng loạt nỗi lo vì trần nhà bị thấm dột mỗi khi mưa lớn. Từ việc gây mất thẩm mỹ công trình, hay nghiêm trọng hơn, nước ứ trên trần theo những vết nứt chảy xuống dễ phá hỏng kết cấu bên trong, gây chập điện, tăng nguy cơ tạo thành mảng rơi, đe dọa đến sự an toàn của gia đình.

Sàn mái bị thấm dột phá hủy cấu kiện công trình, tiềm ẩn nguy hiểm cho những người sống bên trong

Tại Việt Nam, có một số cách chống thấm sàn mái được áp dụng phổ biến như lợp thêm một lớp mái tôn cho phần mái. Tuy có thể mang lại hiệu quả bước đầu nhưng phương pháp này lại có nhiều bất cập. Sử dụng màng bitum tự dính hoặc màng bitum khò nóng cũng là phương pháp chống thấm phổ biến tại Việt Nam với ưu điểm chi phí thấp, thích hợp cho các bề mặt có diện tích lớn như sân thượng và sàn mái bằng. Nhưng dưới sự thay đổi nhiệt độ liên tục, màng bitum rất dễ bị rách làm mất công năng chống thấm. Cách thi công này cũng rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ dụng cụ khò lửa.

Dưới quá trình hội nhập kinh tế, các giải pháp chống thấm sàn mái tiên tiến, chẳng hạn như chống thấm thi công dạng lỏng cũng đã xuất hiện trên thị trường nhưng chưa được sử dụng rộng rãi so với phương pháp truyền thống. Nguyên nhân là do tâm lý tiết kiệm của cả gia chủ và thầu thợ khi chi phí chống thấm kiểu mới thường cao hơn so với chống thấm truyền thống. Bên cạnh đó, với tâm lý ngại thay đổi nên việc các nhà thầu tiếp cận với các thông tin, công nghệ mới thường rất hạn chế, dẫn đến các vấn đề thấm không được giải quyết triệt để.

Chống thấm vượt kỳ vọng từ Sika Việt Nam

Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, Sika là thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu với chuỗi giải pháp chống thấm toàn diện cho công trình từ móng đến mái. Trong đó các sản phẩm chống thấm cho sàn mái như Sikalastic®-110 và Sikalastic®-590 được nhiều chuyên gia xây dựng khuyên dùng nhờ những ưu điểm vượt kỳ vọng.

Khác với màng chống thấm khò nóng hay loại dán lạnh, màng chống thấm lỏng Sikalastic®-110 và Sikalastic®-590 có 3 lợi thế vượt bậc. Thứ nhất là dễ thi công tại những không gian phức tạp hoặc có nhiều chi tiết hoặc những sàn mái có lắp đặt bồn nước, bể nước. Thứ hai là tạo nên kết cấu liền mạch không có mối nối, giúp tăng cường khả năng chống thấm so với các phương pháp phổ biến. Thứ ba là có độ đàn hồi cao, sau khi sử dụng sẽ tạo thành lớp màng không phồng rộp, không thấm ẩm, khả năng chống thấm nước tuyệt vời, phù hợp để chống thấm dột cho công trình mới lẫn công trình đang sử dụng.

Sikalastic®-110 được ví như "trợ thủ" chống thấm cho sàn mái cùng nhiều cấu kiện khác nhau

Cụ thể, Sikalastic®-110 với khả năng phủ vết nứt cao cùng độ đàn hồi tốt nên có thể thi công chống thấm cho nhiều loại cấu kiện khác nhau, kể cả các cấu kiện chịu chuyển vị do ứng suất nhiệt và chịu rung động. Ngoài sàn mái, sản phẩm còn phù hợp để chống thấm đài móng, ban công và hố trồng cây.

Sikalastic®-590 có khả năng chống thấm, kháng thời tiết khắc nghiệt đặc trưng tại Việt Nam

Với khả năng kháng tia UV tuyệt hảo, Sikalastic®-590 phù hợp với thời tiết nắng gắt và oi bức đặc trưng của Việt Nam. Sản phẩm không chỉ được áp dụng trên các sàn mái thông thường mà còn đáp ứng được với các mái với các chi tiết và hình dạng phức tạp. Khả năng che phủ vết nứt cao, Sikalastic®-590 giúp gia chủ phòng ngừa thấm dột từ sàn mái hiệu quả.

Đại diện Sika Việt Nam chia sẻ: "Ngoài việc được sử dụng rộng rãi tại các dự án lớn như Đại học FPT Cần Thơ Park Hyatt Phú Quốc, màng chống thấm dạng lỏng Sikalastic®-110 và Sikalastic®-590 còn phù hợp với nhiều nhu cầu chống thấm khác nhau. Đặc biệt, nhờ thành phần cải tiến, bộ đôi sản phẩm còn vượt kỳ vọng với khả năng ngăn cản truyền nhiệt, giảm hấp thụ nhiệt vào bên trong công trình, qua đó giảm tiêu thụ điện năng và góp phần giảm phát thải CO2 hiệu quả".

Độc giả có thể nghiên cứu thêm các giải pháp chống thấm từ Sika tại https://vnm.sika.com.