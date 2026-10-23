Cư dân Palm Heights đón nhận sổ hồng sau 7 năm chờ đợi

Sự kiện diễn ra ngày 21.10 không chỉ mang lại niềm vui cho những người đã chọn nơi đây làm tổ ấm, mà còn diễn ra trong bối cảnh khu đô thị Palm City đang có thêm những chuyển động mới sau khi được tái khởi động.

Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM ẢNH: HƯỚNG VIỆT PROPERTIES

"Sau 7 năm chờ đợi, hôm nay cư dân Palm City cũng đã nhận được sổ hồng trên tay. Đây là tin đáng vui đối với cư dân Palm City", chị Linh, một cư dân Palm Heights, chia sẻ khi nói về việc nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Với người mua nhà, hoàn tất thủ tục pháp lý và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu là một trong những dấu mốc quan trọng sau khi chuyển về sinh sống. Bên cạnh giá trị pháp lý, đây còn là cơ sở để cư dân an tâm hơn với tài sản của mình và kế hoạch an cư lâu dài.

Palm Heights thuộc khu đô thị Palm City, khu vực Nam Rạch Chiếc, TP.HCM. Dự án có chủ đầu tư là Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, đơn vị phát triển là Hướng Việt Properties. Việc trao giấy chứng nhận cho cư dân là thông tin được nhiều người quan tâm, nhất là với những gia đình đã gắn bó ở đây nhiều năm.

Anh Vương, một cư dân Palm Heights, cho rằng việc nhận sổ hồng có ý nghĩa lớn đối với những người sở hữu căn hộ tại đây. Theo anh, bên cạnh không gian sống và hệ thống tiện ích, sự rõ ràng về pháp lý cũng là yếu tố quan trọng để cư dân yên tâm sinh sống lâu dài.

"Không gian sống ở đây rất tuyệt vời, các tiện ích cũng tốt. Việc có thêm sổ hồng khiến cư dân yên tâm hơn khi tiếp tục sống và sinh hoạt tại Palm City", anh Vương chia sẻ.

Vợ chồng anh Vương tại lễ bàn giao sổ hồng Palm Heights ẢNH: HƯỚNG VIỆT PROPERTIES

Những chia sẻ này cho thấy ý nghĩa của việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với người mua nhà. Bởi sau khi nhận bàn giao căn hộ và ổn định cuộc sống, quyền sở hữu được xác lập đầy đủ trên giấy tờ vẫn là điều mà nhiều gia đình mong đợi.

Đối với chủ đầu tư Nam Rạch Chiếc và đơn vị phát triển Hướng Việt Properties, việc trao giấy chứng nhận cho cư dân Palm Heights là một dấu mốc trong quá trình tiếp tục hoàn thiện các giá trị của dự án.

Đại diện Hướng Việt Properties cho biết, chúng tôi hiểu rằng giấy chứng nhận quyền sở hữu có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi gia đình. Việc trao sổ hồng cho cư dân Palm Heights là một dấu mốc đáng ghi nhận, đồng thời nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng cư dân và thực hiện các công việc liên quan đến dự án một cách nghiêm túc.

Palm City có thêm những chuyển động mới

Niềm vui của cư dân Palm Heights diễn ra trong bối cảnh Palm City đang triển khai thêm hạng mục. Khoảng bốn tháng sau khi được tái khởi động, dự án đã có những động thái mới, trong đó có việc khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông vào tháng 10.2026.

Việc đầu tư thêm không gian công cộng cũng đặt ra yêu cầu về tiến độ thi công, chất lượng hoàn thiện và công tác vận hành sau khi đưa vào sử dụng. Với một khu đô thị đã có cư dân sinh sống, giá trị của những hạng mục này sẽ được thể hiện rõ nhất qua khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ nằm trên bản vẽ quy hoạch.

Chị Linh cho biết gần đây chị nhận thấy khu vực có thêm các hoạt động triển khai mới, trong đó có công viên ven sông. Chị mong công trình sớm hoàn thành để cư dân có thêm không gian sinh hoạt và tiện ích.

Chị Linh trong buổi trao nhận sổ hồng Palm Heights ẢNH: HƯỚNG VIỆT PROPERTIES

Đây cũng là mối quan tâm của những gia đình đã chọn Palm City làm nơi an cư: bên cạnh căn hộ, chất lượng sống còn được hình thành từ cảnh quan, không gian công cộng và những tiện ích có thể sử dụng trong đời sống thường nhật.

Một trong những phân khu mới nhất tại Palm City là Palm River, khu căn hộ ven sông được khởi công vào tháng 6.2026 cùng các hạng mục cảnh quan đang được triển khai cho thấy Palm City đang tiếp tục được đầu tư ở nhiều phương diện, từ không gian nhà ở đến môi trường sống tại khu đô thị.

Việc cư dân Palm Heights nhận sổ hồng, công viên và đường chạy bộ ven sông đang được triển khai, cùng sự khởi công phân khu căn hộ Palm River cho thấy những chuyển động mới tại Palm City sau khi được tái khởi động. Từ việc hoàn thiện các giá trị pháp lý cho cư dân hiện hữu đến đầu tư thêm không gian cảnh quan và phát triển các phân khu mới, Palm City đang từng bước tiếp tục hành trình phát triển khu đô thị, hướng đến một môi trường sống ngày càng hoàn chỉnh dành cho cộng đồng cư dân.