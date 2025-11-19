Cư dân Picity High Park nhận bàn giao giấy Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ

Đại diện Pi Group trao GCNQSHCH cho cư dân Picity High Park.

Tại buổi lễ, hơn 100 GCNQSHCH đầu tiên của tháp C5 đã được trao tận tay cư dân. Đại diện Pi Group cho biết, song song với đợt bàn giao này, Tập đoàn đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiếp tục bàn giao cho các căn còn lại trong tháng 12.2025, đảm bảo toàn bộ cư dân Picity High Park sớm nhận đầy đủ quyền lợi sở hữu hợp pháp theo đúng lộ trình đã công bố.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Pi Group khẳng định: "Việc bàn giao GCNQSHCH cho cư dân là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín, trách nhiệm pháp lý và cam kết xuyên suốt của Pi Group. Đây không chỉ là bảo chứng quyền lợi hợp pháp, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự gắn bó giữa Pi Group và khách hàng."

Được phát triển trên quy mô 8,6 ha với mật độ xây dựng chỉ 23%, Picity High Park là dự án khu đô thị đầu tay của Pi Group và đến nay vẫn là khu đô thị có quy mô lớn bậc nhất Quận 12 (cũ). Hội tụ những thế mạnh về quy hoạch - kiến trúc - tiện ích, dự án được ví như một "resort thu nhỏ" giữa lòng thành phố, mang đến môi trường sống cân bằng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn hiện đại theo xu hướng quốc tế.

Cư dân Picity High Park chia sẻ niềm vui trong ngày nhận bàn giao GCNQSHCH

Là một trong những cư dân đầu tiên nhận GCNQSHCH, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (cư dân Tháp C5) cho biết: "Gia đình tôi lựa chọn Picity High Park vì không gian sống trong lành, hệ tiện ích đầy đủ và an ninh đảm bảo. Hôm nay cầm trên tay GCNQSHCH, chúng tôi càng vững tin vào quyết định lựa chọn dự án này".

Việc Pi Group thực hiện đúng cam kết và bàn giao sổ đúng tiến độ là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực và uy tín của đơn vị phát triển.

Không chỉ là nơi an cư lâu dài, Picity High Park còn được đánh giá là tài sản có tính gia tăng bền vững. Từ thời điểm mở bán đến nay, giá trị căn hộ đã tăng từ 50 - 60%, cho thấy sức hút ổn định và tiềm năng tích lũy vượt trội của dự án.

Picity High Park là đại đô thị có quy mô lớn bậc nhất Quận 12 (cũ) do Pi Group đầu tư phát triển





Đặc biệt, sản phẩm shophouse của dự án đang được thị trường đặc biệt quan tâm. Với tỷ lệ lấp đầy 100%, cộng đồng cư dân hiện hữu hơn 10.000 người, sản phẩm shophouse nhanh chóng trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn, phù hợp cho các mô hình dịch vụ - bán lẻ - ẩm thực - giáo dục, đáp ứng nhu cầu lớn từ nội khu và khu vực lân cận. Sự sầm uất của thị trường nội khu giúp shophouse Picity High Park không chỉ thu hút khách thuê dài hạn mà còn sở hữu tỉ suất sinh lời ổn định, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Picity High Park còn sở hữu tiềm năng thương mại đắt giá với dòng sản phẩm shophouse

Thành công của Picity High Park đã đặt nền tảng vững chắc cho chiến lược dài hạn của Pi Group khi phát triển mô hình "Đô thị số Picity" với ba trụ cột: vận hành toàn diện bằng công nghệ, tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, thiết bị đồng bộ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Dự án đang triển khai tiếp theo là Picity Sky Park, tọa lạc ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng - trung tâm mới của siêu đô thị TP.HCM mở rộng. Dự án dự kiến cất nóc trước Tết Nguyên đán và sẽ bàn giao vào quý 4/2026. Picity Sky Park hứa hẹn mang đến tiêu chuẩn sống cao cấp vượt trội, tiếp tục kế thừa giá trị bền vững từ Picity High Park nhưng được nâng tầm bởi hệ tiện ích chuẩn quốc tế và công nghệ quản lý thông minh.

Lễ bàn giao GCNQSHCH cho cư dân Picity High Park không chỉ là sự kiện có ý nghĩa pháp lý, mà còn là biểu tượng của hành trình đồng hành bền vững giữa Pi Group và khách hàng. Sự kiện này một lần nữa khẳng định tầm nhìn, năng lực và tâm huyết của Pi Group trong việc kiến tạo các khu đô thị chuẩn mực - văn minh - giàu giá trị sống, đồng thời củng cố lòng tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và chiến lược phát triển lâu dài của Tập đoàn.