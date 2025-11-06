Cư dân Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

"Toạ độ vàng" của thế hệ định hình chuẩn sống mới

Theo khảo sát của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS, 2025), nhóm người mua nhà từ 25 đến 45 tuổi chiếm hơn 70% tổng lượng giao dịch. Đây là thế hệ đang định hình chuẩn sống mới, chú trọng cảm xúc, đề cao trải nghiệm, sức khỏe, môi trường và bền vững. Thế nhưng, tất cả đang vướng cùng một nỗi ngán ngẩm: sự đơn điệu của các khu đô thị cũ. Những căn hộ na ná nhau, thiếu không gian xanh, thiếu tiện ích "chạm tay là tới" khiến tinh thần bão hoà, mất dần cảm hứng sáng tạo.

Sau nửa thế kỷ kiến tạo những công trình đầy thấu cảm đời sống, S P Setia đã nắm bắt được "huyệt tâm lý" này và dựng nên Setia Edenia, cân bằng hoàn hảo 3 trụ cột: Thịnh vượng, Kết nối và An yên.

Liền kề trục Quốc lộ 13, tâm mạch khu Đông bắc TP.HCM, trong lòng khu đô thị sinh thái EcoXuân, Setia Edenia sở hữu lợi thế "10 phút vàng". Chỉ 10 phút đi bộ là đến Ga Metro tương lai tại ngã tư Cầu Ông Bố, Lotte, Bệnh viện Quốc tế Becamex (đã hoạt động ổn định hơn 10 năm), trường liên cấp Quốc tế. Với 10 phút lái xe, cư dân dễ dàng tiếp cận AEON Mall, sân golf quốc tế, hay các khu công nghiệp lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu.

Từ Setia Edenia, cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực trọng điểm chỉ trong 10 phút di chuyển

Tận dụng vị trí hiếm có gần như "duy nhất" trên trục Quốc lộ 13, Setia Edenia đã mở ra nền tảng Thịnh vượng bền vững, đúng kỳ vọng của mọi cư dân. Với người trẻ, đây là "toạ độ vàng" để cân bằng giữa công việc, trải nghiệm và phát triển bản thân. Với gia đình hiện đại, chuỗi tiện ích đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện giúp họ an tâm vun đắp tổ ấm, nuôi dưỡng con cái trong môi trường văn minh, an toàn và gắn kết. Còn với nhà đầu tư, hợp điểm giao thương sầm uất cùng nhịp phát triển mạnh mẽ của Vành đai 3 TP.HCM tại Setia Edenia chính là "bảo chứng kép" cho giá trị gia tăng, sinh lời vững chắc.

Giá trị bền vững từ chuẩn sống an yên

Từ nền tảng Thịnh vượng và Kết nối, Setia Edenia tiếp tục hoàn thiện triết lý "đúng giá trị" bằng trụ cột thứ ba - An yên. Ở đây, khái niệm này không chỉ là cảm giác, mà là tiêu chuẩn sống được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng cư dân.

Không gian hài hòa cùng thiên nhiên trở thành "khoảng lặng" để những gia chủ trẻ tuổi tái tạo năng lượng giữa nhịp sống tốc độ cao, rồi tiếp tục bứt phá. Với các gia đình, an yên đồng nghĩa với hệ sinh thái dịch vụ đáp ứng đủ ba nhu cầu cốt lõi: giáo dục, y tế, an toàn, bảo chứng bởi vận hành chuyên nghiệp, an ninh nghiêm ngặt và hơn 39 tiện ích thiết kế theo vòng đời cư dân, để mỗi ngày đều thuận tiện và kiểm soát được rủi ro.

Trong mắt nhà đầu tư, an yên là "biên độ an toàn" bổ sung, một giá trị cộng thêm ít bị tác động bởi biến động thị trường, một cấu phần nâng chuẩn khẩu vị đầu tư, giúp danh mục vừa tăng trưởng, vừa giữ nhịp cân bằng dài hạn.

Tập đoàn S P Setia đã chọn lựa các đối tác tin cậy như Ong & Ong (Singapore) và Vertical Studio (Việt Nam) để tạo nên "vườn địa đàng" đích thực. Tinh thần sống cùng thiên nhiên được thể hiện qua ESG (Enviroment - Social - Goverment) trong từng chi tiết: thiết kế tối ưu năng lượng, hồ nước không dùng Clo, hệ thống thu nước mưa tưới cây, phủ xanh tường và ủ lá tạo phân hữu cơ, hình thành vòng tuần hoàn sinh thái khép kín. Phần lớn cảnh quan ưu tiên cây bản địa, nhiều loài thực vật địa phương hơn 20 năm tuổi được trồng tại dự án, nhằm mục đích bảo tồn và duy trì hệ sinh thái cân bằng.

An yên tận hưởng thiên nhiên mát lành tại Setia Edenia

100% căn hộ tại Setia Edenia đều sở hữu cửa sổ lớn, ban công thoáng và hệ thống thông gió tự nhiên, giúp không khí lưu chuyển liên tục. Các chi tiết được thiết kế đồng bộ nhằm hạn chế việc phụ thuộc vào điện năng nhân tạo, giảm chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo trọn vẹn tiện nghi và sức khỏe.

Hơn cả lợi ích hữu hình từ không gian, chính những tiêu chuẩn cao cấp của Setia Edenia đã tự thân tạo dựng một thế hệ cư dân tinh tuý, hình thành mạng lưới quan hệ giàu ý nghĩa giữa những người cùng tần số, phản chiếu sự am hiểu thị trường, sự đầu tư nghiêm túc cho chất lượng sống và khát vọng vươn tới những giá trị bền vững.

Setia Edenia dự kiến được giới thiệu và mở bán trên thị trường từ quý 4/2025.

