Cư dân TT GENESIS hưởng lợi từ hạ tầng giao thông phát triển của khu Nam TP.HCM

Sau khi hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành, giao thông khu nam TP.HCM trở nên thông thoáng, giảm kẹt xe hơn. Sắp tới đây, nút giao này sẽ được nghiên cứu xây dựng thêm xây dựng cầu vượt, đường trên cao tạo trục thông suốt từ khu Nam vào và ra trung tâm thành phố

Bức tranh hạ tầng giao thông khu Nam TP.HCM đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt công trình giao thông "tỉ đô" trọng điểm được triển khai từ nâng cấp mở rộng nối dài nhiều tuyến đường, xây đường trên cao và các tuyến metro trọng điểm… giúp di chuyển nhanh chóng vào trung tâm thành phố và liên vùng, làm "thay da đổi thịt" khu vực này và nâng tầm khu Nam ngày càng hiện đại hơn.



Trong đó, tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh được đề xuất nâng cấp và xây dựng thêm đường trên cao kết nối khu Nam Thành phố với Trung tâm hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ cũng được nâng cấp mở rộng và xây đường trên cao kết nối thẳng đến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến Vành đai 3, kết nối nhanh với đô thị biển Vũng Tàu. Bên cạnh đó, dự án mở rộng đường Lê Văn Lương lên 30 - 40 m từ đường Nguyễn Văn Linh qua Nhà Bè cũng sẽ được dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Đặc biệt, đường song hành phía tây đường Lê Văn Lương và đường Vĩnh Phước - Cây Khô là 2 tuyến giao thông quan trọng nằm trong 6 dự án giao thông được xã Nhà Bè đề xuất TP.HCM ưu tiên xây dựng.

Theo đề xuất trước đây, dự án mở rộng đường Lê Văn Lương sẽ nâng mặt cắt ngang tuyến lên 30 - 40 m. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029





Khu vực ngã ba đường Lê Văn Lương và đường Đào Sư Tích như trong ảnh cũng sẽ được nâng cấp mở rộng, nối dài

Trong ảnh là tuyến đường Song Hành Lê Văn Lương đoạn ngay đường 30m mặt tiền dự án căn hộ TT GENESIS hiện đã được thông tuyến ra đến đường Đào Sư Tích. Trong thời gian tới, khi hoàn thiện tuyến Song Hành Lê Văn Lương sẽ giúp kết nối nhanh chóng đến đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 1 cũ ) thông qua dự án cầu đường Nguyễn Khoái.

Trong trong quý 4/2026, TP.HCM cũng dự kiến khởi công các dự án cầu đường quan trọng như Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn kết nối Khu Nam Thành phố và khu hành chính Thủ Thiêm, Cầu Cần Giờ mở rộng kết nối về hướng biển, Cầu Phú Mỹ 2 là công trình giao thông trọng điểm liên vùng kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ngoài ra, dự án Cầu đường Nguyễn Khoái nối khu Nam thành phố và trung tâm Sài Gòn cũng dự kiến hoành thành năm 2028.

Khu Nam TP.HCM cũng đang bước vào kỷ nguyên giao thông mới phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng với loạt tuyến metro được triển khai. Trong đó, Tuyến metro số 4 TP.HCM sắp khởi công đầu năm 2027 là tuyến đường sắt đô thị quan trọng nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực Nam TP.HCM tại ga Rạch Đỉa gần dự án TT Genesis và kết thúc tại ga Hiệp Phước, Nhà Bè, tuyến metro này cũng đồng thời đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ đi qua khu Nam TP.HCM cũng đã được khởi công dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Đặc biệt hơn, Tuyến metro số 7 TP.HCM dài khoảng 51,23 km là dự án đường sắt đô thị xuyên tâm dài bậc nhất thành phố, điểm đầu tại ga Tân Kiên (Bình Chánh) đi theo hành lang đường Nguyễn Văn Linh và dọc theo đường Đào Sư Tích nơi dự án TT Genesis tọa lạc, chạy tiếp đến KDT Thủ Thiêm, qua Thảo Điền, Thanh Đa và kết thúc tại Phường Thủ Đức sẽ giúp cư dân TT Genesis tiếp cận nhà ga chỉ vài phút để đến các khu đô thị lớn, tạo đòn bẩy gia tăng sức hút cho dự án.

Liền kề Phú Mỹ Hưng và thừa hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu từ giáo dục chất lượng cao, trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp tại khu Nam, dự án căn hộ tri thức TT GENESIS với "3 mặt hướng sông, 4 mặt tiền đường" được phát triển trên quỹ đất khoảng 1,9 ha gồm hai tòa tháp cao 30 tầng cung cấp khoảng 1.438 sản phẩm. TT GENESIS phát triển hệ sinh thái tiện ích compound resort với hơn 8.000 m² cho cảnh quan ngoài trời, cùng hơn 2.800 m² không gian trong nhà.

Với nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, uy tín của liên doanh Quốc tế kiến tạo với các tên tuổi lớn mạnh hàng đầu Nhật Bản và Singapore, chỉn chu trong thiết kế kiến trúc và không gian sống đẳng cấp, hướng đến xây dựng cộng đồng tri thức, TT GENESIS được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý của phân khúc nhà ở chất lượng cao phục vụ nhu cầu ở thực và là biểu tượng mới cho dòng căn hộ tri thức tại Nam Sài TP.HCM.