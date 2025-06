Cư dân tương lai The Emerald 68 lần đầu mục sở thị tổ ấm đang hình thành

Vào đầu tháng 6 vừa qua, hơn 30 cư dân tương lai của The Emerald 68 đã có mặt tại công trường để trải nghiệm một chuyến tham quan công trường hiếm có. Bước ra khỏi bản vẽ hay những phối cảnh 3D, trải nghiệm lần này đưa người mua nhà đến tận "trái tim" của công trình đang thi công phần thô - thấy rõ kết cấu thép, bê tông sàn, vữa tường. Đứng tại căn hộ đang thành hình, cư dân tương lai được tận tay chạm vào lớp tường, sàn nhà, hình dung rõ nét về không gian sống, cảm nhận thực tế chất lượng thi công, được lắng nghe đội ngũ kỹ sư Coteccons tận tình giải thích về quy trình xây dựng từ cách xử lý kết cấu chịu lực, tường ngăn, kỹ thuật lắp ghép sàn đến quy trình hoàn thiện và nghiệm thu. Sự kiện đã thể hiện rõ lời cam kết minh bạch, nghiêm túc và tôn trọng khách hàng từ tổng thầu Coteccons - một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thi công các công trình biểu tượng.

Anh Nguyễn Thế Duy - Chỉ huy phó Văn phòng của dự án The Emerald 68 chia sẻ về kỹ thuật xây dựng và cập nhật tiến độ dự án cho các cư dân

Ông N.X.Hùng (57 tuổi, cư dân Vĩnh Phú 3, Bình Dương), hiện làm việc tại quận 1 (TP.HCM), là chủ nhân căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 6 The Emerald 68. Chia sẻ về lý do chọn dự án, ông cho biết vị trí chính là điểm quan trọng: "Dự án nằm trên Quốc lộ 13 rộng lớn, nay là Đại lộ Bình Dương - cánh cung nối dài những tuyến đường huyết mạch, dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM, sân bay hay các tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện. The Emerald 68 là ngôi nhà tôi coi như tài sản lâu dài, sau này dời về đây sinh sống để ở gần con cái".

Là người từng làm kỹ thuật xây dựng, ông Hùng đặc biệt chú ý đến chất lượng thi công và thể hiện sự ấn tượng khi được chứng kiến quá trình ngôi nhà đang thành hình. Ông chia sẻ: "Tôi ấn tượng với kỹ thuật tường biên bê tông của tổng thầu Coteccons. Cách xây dựng này giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, chính xác và bền hơn cách truyền thống. Kỹ thuật này được áp dụng trong chính ngôi nhà của tôi nên rất yên tâm. Nhà là tài sản để đời, phải nhìn tận mắt tiến độ, vật liệu, cách làm,… mình mới yên tâm được".

Ông Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng dự án (áo xanh dương) chia sẻ chi tiết về kỹ thuật xây dựng dự án với cư dân

Cùng quan điểm với ông Hùng, chị Võ Thị Ngọc Điệp (40 tuổi, Bình Dương) - một người lần đầu cân nhắc mua chung cư cũng cho rằng dự án có tiềm năng đầu tư từ những căn 1 phòng ngủ - phù hợp với giới trẻ đi làm, lại có tính thanh khoản cao.

Chia sẻ cảm xúc của mình tại chuyến buổi tham quan công trường, chị N.Y. Nhi (37 tuổi, sống và làm việc quận 3, TP.HCM) bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên được chạm vào giấc mơ an cư của chính mình. "Lần đầu đội mũ bảo hộ, mang áo phản quang và bước chân vào công trường đang thi công, chị gọi đó là "trải nghiệm hiếm có", một trải nghiệm như thấy đứa con mình đang lớn lên từng ngày. Từ lớp tường gạch đến từng mảng sàn thô, mỗi chi tiết dường như khiến chị thêm gắn bó với nơi sẽ gọi là nhà", chị Nhi nói.

Căn hộ chị chọn là loại 1 phòng ngủ, phù hợp với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn riêng tư. "Tôi thích cách dự án tích hợp đầy đủ tiện ích hồ bơi, khu vui chơi, không gian xanh. Điều đó giúp một người sống hướng nội như mình có thể tận hưởng cuộc sống vừa đủ, không cần di chuyển nhiều", chị nói.

Các cư dân được tận mắt tham quan ngôi nhà đang thành hình bên trong công trường The Emerald 68

Thông qua sự kiện buổi tham quan công trường The Emerald 68, Coteccons thể hiện sự nghiêm túc qua từng chi tiết thi công, từ việc chọn vật liệu, thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, kiểm định độc lập, đến giám sát chặt chẽ cùng chủ đầu tư và tư vấn. Mỗi công đoạn đều tuân thủ quy trình kiểm định nghiêm ngặt, nghiệm thu nội bộ và theo tiêu chuẩn TCVN. Nhật ký thi công được cập nhật hằng ngày, giúp kiểm soát tiến độ và chất lượng một cách minh bạch và hiệu quả.

Đại diện Coteccons cho biết, hiện công trình đã hoàn thành dầm sàn tầng 14, thi công cơ điện đến tầng 7, đồng thời triển khai hoàn thiện lan can, đường điện tại nhiều tầng. Tất cả được điều phối qua các cuộc họp tiến độ hàng ngày, dự báo rủi ro và chuẩn bị phương án dự phòng kỹ lưỡng về nhân lực, vật tư, thiết bị.

Ban chỉ huy dự án chia sẻ, các kỹ sư gắn bó với The Emerald 68 không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật mà còn bởi tinh thần của những anh em lành nghề đi xây nhà cho chính mình, đặt trọn tâm huyết vào từng viên gạch. Vì đây sẽ là nơi nhiều gia đình bắt đầu tương lai của họ, viết tiếp ước mơ của thế hệ con cái mai sau.