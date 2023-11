Cú đúp giải thưởng của Kusto Home tại Vietnam Property Awards 2023 với The Reflection West Lake

Vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, dự án The Reflection West Lake do Kusto Home phát triển đã vinh dự được xướng tên tại 2 hạng mục: Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất khu vực Hà Nội (Best Luxury Condo Development (Hanoi)) và Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất (The Best Luxury Condo Architectural Design)

Kusto Home với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2023

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sergey Nam - Tổng Giám đốc Kusto Home chia sẻ: "Những giải thưởng của The Reflection West Lake là động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp quốc tế giao hòa cùng giá trị văn hóa đặc trưng".

Tiếp nối sự thành công của Đảo Kim Cương và Urban Green, The Reflection West Lake là dự án căn hộ hạng sang hướng đến đối tượng khách hàng trẻ thành đạt tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo thông tin từ đại diện Kusto Home, dự án sẽ sớm được tung ra thị trường trong năm 2024.