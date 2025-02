Cú hích cho bất động sản cao cấp Thành phố mới Bình Dương

Sự bứt phá của hạ tầng: Động lực vàng cho bất động sản Bình Dương

Mô hình TOD kết hợp cả phát triển giao thông và quy hoạch đô thị, đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị bất động sản. Theo các chuyên gia đầu ngành, năm 2025 sẽ là năm bản lề cho các khu vực có dấu ấn TOD đi qua trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm đang dần thành hình như tuyến Metro kết nối TP.HCM - Bình Dương, cùng các tuyến đường huyết mạch là Vành đai 3, Vành đai 4 và sân bay Long Thành.

Bình Dương đang đứng đầu xu hướng phát triển đô thị hiện đại nhờ lợi thế hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, tuyến đại lộ Hùng Vương, kết nối nhanh chóng đến Tân Vạn - Mỹ Phước, giúp cư dân di chuyển thuận tiện giữa các trung tâm kinh tế, sản xuất lớn tại Đồng Nai và TP.HCM.

Phối cảnh Vòng xoay A1 tại TP mới Bình Dương ẢNH: WTC BÌNH DƯƠNG

Đáng chú ý nhất là dự án Vòng xoay A1 rộng 7ha nằm liền kề Trung tâm Hành chính tỉnh tại TP mới Bình Dương với tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, nơi tích hợp nhà ga thuộc tuyến Metro 1 kết nối TP.HCM với tốc độ di chuyển thuận tiện chưa từng có, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho bất động sản khu vực.

Được định hướng theo mô hình TOD, đại lộ Hùng Vương tại TP mới Bình Dương hội tụ đầy đủ các tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu sống – làm việc – giải trí. Chỉ trên một trục đường, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, trung tâm hành chính, tạo nên một môi trường sống tiện nghi và hiện đại. Chính sự đồng bộ này đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của các dự án bất động sản trong khu vực.

The Orchard - Biểu tượng an cư và đầu tư bền vững

Tọa lạc tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, The Orchard - phân khu thấp tầng an ninh khép kín đầu tiên thuộc tổng dự án Sycamore - được ví như những "viên kim cương đắt giá" với vị trí "độc tôn".



Sycamore hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng phát triển vượt trội theo mô hình TOD của khu vực ẢNH: SYCAMORE

Tổng dự án Sycamore nói chung, và The Orchard nói riêng nằm dọc trên đại lộ Hùng Vương xanh mát, là ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi di chuyển từ TP.HCM đến Thành phố mới. Dự án cách Vòng xoay A1 và tuyến Metro 1 chỉ 2km, dễ dàng kết nối bằng hệ thống xe bus điện hiện hữu. Bên cạnh ưu thế sở hữu vị trí đắc địa trên đại lộ Hùng Vương, kề cạnh "lá phổi xanh" rộng 75ha của thành phố mới, dự án còn thu hút sự chú ý bởi khả năng kết nối trực tiếp với các hệ thống tiện ích hiện đại, bao gồm trung tâm hành chính, siêu thị, trường học quốc tế, bệnh viện, khu giải trí cao cấp.

Phòng gym cao cấp tại The Orchard ẢNH: SYCAMORE

The Orchard được thiết kế sang trọng với hệ tiện ích đa dạng. Điển hình là nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích đẳng cấp như phòng gym, hồ bơi dài, khu vực xông hơi, trạm sạc xe điện, lounge thưởng rượu... Ngoài ra, khu vui chơi The Island, đảo cảnh quan The Pier và vườn cảm quan Sensory Garden ngay trước ngưỡng cửa tạo nên không gian sống trong lành và thư thái.

Song song với không gian sống xanh, các biệt thự song lập và đơn lập tại The Orchard sở hữu không gian vườn rộng lớn, thiết kế linh hoạt và hiện đại mang đến không gian sống vượt trội. Cư dân tại đây không cần phải tìm một nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp nào khác vì mọi tiện nghi hiện đại đều đã được tích hợp ngay trong ngôi nhà và nội khu quanh mình.

Ảnh thực tế - Biệt thự song lập tại The Orchard ẢNH: SYCAMORE

The Orchard đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến bàn giao trong năm 2025 hứa hẹn sẽ nâng tầm thị trường bất động sản Bình Dương. Đặc biệt, thời điểm sau Tết Nguyên Đán chính là thời điểm vàng để sở hữu những căn biệt thự cuối cùng, đón đầu làn sóng đầu tư và nhu cầu an cư từ cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực.