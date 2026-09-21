Cú hích cho Nhơn Hội: Cực tăng trưởng mới của Gia Lai

Nhơn Hội thức giấc

Ngày 27.8.2026, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định 1664/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050 đưa Nhơn Hội bước vào một chu kỳ phát triển mới. Nhơn Hội đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi dòng vốn đầu tư bắt đầu đổ về khu kinh tế này. Từ đầu năm đến nay, Nhơn Hội thu hút 147 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 216.426 tỉ đồng, vốn thực hiện hơn 52.189 tỉ đồng, chiếm lần lượt hơn 84% tổng vốn đăng ký và hơn 69% vốn thực hiện của toàn bộ các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong danh mục 487 dự án kêu gọi đầu tư năm 2027 mà tỉnh vừa công bố, nhiều dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực du lịch, đô thị nghỉ dưỡng cũng được đề xuất tại Nhơn Hội, như mở rộng Khu du lịch Hải Giang Merry Land về phía tây, các phân khu thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu du lịch sườn núi phía đông núi Phương Mai...

Những con số này cho thấy sau gần hai thập kỷ phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng, Nhơn Hội đang bước vào một giai đoạn mới.

Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập năm 2005 với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp nặng của khu vực. Sau nhiều lần điều chỉnh định hướng, năm 2019, tỉnh chuyển hướng phát triển Nhơn Hội theo mô hình đô thị - dịch vụ - du lịch.

Tuy nhiên, phải đến nay, sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, Nhơn Hội mới hội tụ thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho một chu kỳ phát triển mới: một hệ sinh thái kinh tế lớn hơn ở phía sau, quy hoạch dài hạn rõ ràng và hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược được triển khai đồng thời.

Khu kinh tế Nhơn Hội

Từ giữa năm 2025, khi Bình Định sáp nhập vào Gia Lai, không gian kinh tế của địa phương được mở rộng từ cao nguyên xuống biển. Gia Lai mới không chỉ có các vùng sản xuất cà phê, cao su, hồ tiêu mà còn sở hữu dải bờ biển giàu tiềm năng, trong đó Nhơn Hội là điểm kết nối quan trọng giữa khu vực ven biển và bắc Tây nguyên.

Khu kinh tế được kết nối với Pleiku, Kon Tum và khu vực biên giới thông qua cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh cùng các quốc lộ 19, 19B, 19C. Qua đó, Nhơn Hội có thêm một vùng hậu phương kinh tế rộng lớn, mở ra khả năng hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng biển - cao nguyên, đồng thời mở rộng thị trường khách từ Tây Nguyên và các tuyến giao thương xuyên biên giới. Đây là điều Nhơn Hội chưa có trong phần lớn chặng đường 20 năm qua.

Cùng với thay đổi về không gian phát triển, ngày 27.8.2026, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định 1664/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050, với quy mô 14.308 ha, gồm bán đảo Phương Mai khoảng 12.000 ha và khu vực xã Canh Vinh 2.308 ha.

Một thay đổi đáng chú ý là việc phân định rõ hơn chức năng từng khu vực. Dải ven biển bán đảo Phương Mai và đầm Thị Nại được định hướng phát triển du lịch, đô thị và dịch vụ, trong khi công nghiệp, công nghệ cao được bố trí tại khu vực phía trong Canh Vinh.

Việc phân vùng này giúp tách các chức năng có khả năng xung đột về không gian, tạo cơ sở để các dự án du lịch, đô thị được triển khai theo định hướng thống nhất hơn. Theo quy hoạch, Nhơn Hội được xác định là đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, quốc tế, đồng thời là một cực tăng trưởng kinh tế, kết nối không gian ven biển Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Du lịch - mũi nhọn của cực tăng trưởng mới

Định hướng phân vùng rõ ràng cũng tạo điều kiện để du lịch trở thành một trong những lĩnh vực được ưu tiên tại Nhơn Hội. Lợi thế của bán đảo Phương Mai nằm ở quỹ đất ven biển còn lớn, cảnh quan tự nhiên đa dạng với đầm Thị Nại và núi Phương Mai, đồng thời liền kề Quy Nhơn - đô thị du lịch biển đã hình thành thương hiệu. Thay vì phát triển một điểm đến biệt lập, Nhơn Hội có thể kết nối với hệ thống điểm đến hiện hữu của Quy Nhơn, từ đó hình thành chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ven biển.

Hạ tầng kết nối cũng được định hướng phát triển song song với không gian du lịch. Cảng hàng không Phù Cát được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, công suất dự kiến giai đoạn 2030-2035 khoảng 5 triệu khách mỗi năm và tăng lên 7 triệu khách vào năm 2050.

Ga Diêu Trì được nâng cấp thành ga tổng hợp, cùng định hướng phát triển đường sắt đô thị Quy Nhơn theo mô hình TOD, tạo thêm khả năng kết nối sân bay, nhà ga, đô thị và các khu du lịch ven biển.

Hệ thống cảng Quy Nhơn - Thị Nại - Đống Đa, Nhơn Hội, Phù Mỹ cùng các tuyến cao tốc Bắc - Nam và Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh sẽ hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng khả năng kết nối Nhơn Hội với Tây nguyên và các khu vực lân cận.

Trong mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách vào năm 2030 của Gia Lai, du lịch được xác định là một trong năm trụ cột tăng trưởng giai đoạn 2025-2030. Với lợi thế về không gian biển và quỹ đất phát triển các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, Nhơn Hội được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sản phẩm du lịch của tỉnh.

Hiếm khi nào Nhơn Hội hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi cho du lịch như hiện tại: không gian ven biển được dành riêng cho du lịch, dòng vốn đầu tư nghỉ dưỡng đã minh chứng sức hút, hạ tầng kết nối đang hoàn thiện, và một thị trường khách du lịch liên vùng biển - cao nguyên vừa mở ra sau sáp nhập. Đây là nền tảng để bán đảo ven biển này, sau hai mươi năm chờ đợi, bước vào một chu kỳ phát triển mới rực rỡ hơn.