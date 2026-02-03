Cù lao Phố được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng 'Cù lao di sản'

Hội Sử học Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai đề xuất xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng "Cù lao di sản" hoặc "Cù lao di sản lịch sử, văn hóa" cho cù lao Phố.

Cù lao Phố nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ LÂM

Theo Hội Sử học Đồng Nai, cù lao Phố (còn gọi là cù lao Hiệp Hòa, nay thuộc khu phố Nhị Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) là một cù lao độc đáo nằm trên sông Đồng Nai, mang trong mình một bề dày lịch sử và văn hóa phong phú.

Cụ thể, nơi đây có cộng đồng người Hoa do Trần Thượng Xuyên dẫn đầu vào định cư (năm 1679); nơi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đặt bản doanh khi vào kinh lược vùng đất phía nam (1698). Đồng thời nơi đây từng là thương cảng sầm uất nhất phương nam trong thế kỷ 18 (Nông Nại Đại Phố).

Nơi đây có di chỉ khảo cổ Rạch Lò Gốm và gần 20 di tích, trong đó 3 di tích lịch sử cấp quốc gia là chùa Đại Giác, Thất Phủ cổ miếu và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: LÊ LÂM

Trên cơ sở những giá trị về lịch sử, văn hóa, di sản như vậy, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai đề xuất với lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng "Cù lao di sản" hoặc "Cù lao di sản lịch sử, văn hóa" cho cù lao Phố.

Một góc cù lao Phố, nơi có cầu Ghềnh (cầu đường sắt) bắc ngang qua ẢNH: LÊ LÂM

Theo Hội Sử học Đồng Nai, việc công nhận sẽ giúp bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của cù lao Phố một cách bền vững; tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, giúp cân bằng giữa việc bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch; thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu, từ đó tạo ra nguồn thu cho người dân địa phương và nâng cao vị thế của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai trên bản đồ du lịch văn hóa.