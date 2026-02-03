Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cù lao Phố được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng 'Cù lao di sản'

Lê Lâm
Lê Lâm
03/02/2026 13:20 GMT+7

Hội Sử học Đồng Nai đề xuất Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng "Cù lao di sản" hoặc "Cù lao di sản lịch sử, văn hóa" cho cù lao Phố.

Hội Sử học Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai đề xuất xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng "Cù lao di sản" hoặc "Cù lao di sản lịch sử, văn hóa" cho cù lao Phố.

Cù lao Phố được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng 'Cù lao di sản'- Ảnh 1.

Cù lao Phố nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Hội Sử học Đồng Nai, cù lao Phố (còn gọi là cù lao Hiệp Hòa, nay thuộc khu phố Nhị Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) là một cù lao độc đáo nằm trên sông Đồng Nai, mang trong mình một bề dày lịch sử và văn hóa phong phú.

Cụ thể, nơi đây có cộng đồng người Hoa do Trần Thượng Xuyên dẫn đầu vào định cư (năm 1679); nơi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đặt bản doanh khi vào kinh lược vùng đất phía nam (1698). Đồng thời nơi đây từng là thương cảng sầm uất nhất phương nam trong thế kỷ 18 (Nông Nại Đại Phố).

Nơi đây có di chỉ khảo cổ Rạch Lò Gốm và gần 20 di tích, trong đó 3 di tích lịch sử cấp quốc gia là chùa Đại Giác, Thất Phủ cổ miếu và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Cù lao Phố được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng 'Cù lao di sản'- Ảnh 2.

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

ẢNH: LÊ LÂM

Trên cơ sở những giá trị về lịch sử, văn hóa, di sản như vậy, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai đề xuất với lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng "Cù lao di sản" hoặc "Cù lao di sản lịch sử, văn hóa" cho cù lao Phố.

Cù lao Phố được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng 'Cù lao di sản'- Ảnh 3.

Một góc cù lao Phố, nơi có cầu Ghềnh (cầu đường sắt) bắc ngang qua

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Hội Sử học Đồng Nai, việc công nhận sẽ giúp bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của cù lao Phố một cách bền vững; tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, giúp cân bằng giữa việc bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch; thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu, từ đó tạo ra nguồn thu cho người dân địa phương và nâng cao vị thế của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai trên bản đồ du lịch văn hóa.

Tin liên quan

Khởi động dự án hơn 6.100 tỉ đồng, đánh thức cù lao Phố

Khởi động dự án hơn 6.100 tỉ đồng, đánh thức cù lao Phố

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại cù lao Phố có tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỉ đồng. Khi đi vào hoạt động, cù lao Phố sẽ được đánh thức.

Khám phá thêm chủ đề

Cù lao Phố cù lao di sản chùa ông chùa Đại Giác đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận