Cử nhân dinh dưỡng, ngành học đầy triển vọng, nhu cầu nhân lực cao

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô trong giờ thực hành

Nhu cầu cấp thiết của ngành Dinh dưỡng

Những năm qua, xác định tầm quan trọng của ngành dinh dưỡng, các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến các hoạt động ngành Dinh dưỡng trong bệnh viện cũng như trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gần đây nhất là Thông tư số 18/2020/TT-BYT vào ngày 12.11.2020 ban hành Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. Cụ thể, trong các bệnh viện, có rất nhiều hoạt động không thể thiếu liên quan đến dinh dưỡng như sàng lọc yếu tố nguy cơ dinh dưỡng, tư vấn, chỉ định chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú; khám, chẩn đoán, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chỉ định điều trị và theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh nội trú... Thực tế này đã đặt ra một yêu cầu lớn đối với các cơ sở y tế khi cần một đội ngũ nguồn nhân lực rất lớn ngành Dinh dưỡng. Chẳng hạn như bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên theo quy định phải thành lập Khoa dinh dưỡng và dưới 100 giường bệnh phải có cán bộ dinh dưỡng chuyên ngành. Chính bởi nhu cầu nhân lực ngành dinh dưỡng, từ năm 2021, Trường Đại học (ĐH) Tây Đô tuyển sinh ngành Dinh dưỡng trình độ đại học hệ chính quy nhằm đảm bảo mang đến nguồn nhân lực dinh dưỡng đủ cung cấp cho các cơ sở y tế ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Với chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức về dinh dưỡng trong và ngoài nước thông qua các hội thảo Khoa học Quốc tế.

Sinh viên ngành Dinh dưỡng được học gì?

Sinh viên ngành Dinh dưỡng Trường ĐH Tây Đô được tham gia học tập, trải nghiệm trong một môi trường học tập thân thiện, hiện đại và năng động. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, sinh viên theo học ngành Dinh dưỡng tại Trường ĐH Tây Đô sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến chuyên môn một cách tốt nhất trong các lĩnh vực như: Dinh dưỡng trong phòng và trị bệnh; dinh dưỡng đối với đời sống; cách tiếp cận với thực phẩm dinh dưỡng an toàn; chế biến thực phẩm dinh dưỡng... Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn từ các chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm có liên kết với trường.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam (NIN) và Trường ĐH Tây Đô tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dinh dưỡng

Cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Dinh dưỡng?

Do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là sự quan tâm nhiều hơn tới nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể nên ngành học dinh dưỡng cũng ngày càng được quan tâm. Trong khi đó, nguồn nhân lực ngành dinh dưỡng còn hạn chế cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành này. Sinh viên Dinh dưỡng sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được công việc tốt và phù hợp như làm việc tại các Viện Dinh dưỡng, các bệnh viện, các trung tâm y tế, các trường Đại học, Cao đẳng, c ơ sở y tế, các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm… Theo dự báo của Trường ĐH Tây Đô, do nhu cầu của xã hội ngày càng tăng cao nên trong những năm tới, ngành Dinh dưỡng hứa hẹn sẽ là một trong những ngành thu hút được đông đảo các bạn học sinh lựa chọn.



