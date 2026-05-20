Cử nhân Tài chính 'ẵm' học bổng Thạc sĩ Thời trang tại Anh quốc

"Đầu lạnh" tài chính dẫn dắt đam mê thời trang

Những ngày tháng 4 tại Anh quốc, Lê Trọng Nghĩa bận rộn với những buổi ghi hình đặc biệt. Nghĩa là một trong những gương mặt được Khoa Thời trang của Đại học Nottingham Trent (NTU), ngôi trường xếp hạng 12 tại Anh quốc về khối ngành Nghệ thuật và Thiết kế (The Guardian University Guide 2024), mời tham gia bộ phim giới thiệu các dự án tốt nghiệp xuất sắc năm 2026.

Nghĩa đang theo học Thạc sĩ Thời trang tại Đại học Nottingham Trent

Việc bóc tách từng ý niệm để trình bày trước ống kính buộc Nghĩa phải nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Nam sinh nhận ra Portfolio hiện tại của bản thân không còn là sự trình diễn hình ảnh đơn thuần mà đã được hệ thống hóa thành một "ngôn ngữ thiết kế" riêng biệt, nơi mỗi lựa chọn về hình khối hay chất liệu đều có lập luận chặt chẽ.

Nhìn vào sự tự tin hiện tại tại "thánh đường" nghệ thuật nước Anh, ít ai biết rằng thời trang với Nghĩa đã từng một giấc mơ xa vời và thiếu thực tế.

Dù say mê sưu tầm các thiết kế theo phong cách lưu trữ (archive) hay tiên phong (avant-garde) từ sớm, Nghĩa vẫn không khỏi loay hoay trước ngưỡng cửa đại học. Nam sinh hiểu rằng thời trang là một ngành công nghiệp đặc thù với những "luật chơi" riêng biệt, và một sở thích cá nhân khó lòng trở thành sự nghiệp bền vững nếu thiếu đi sự am hiểu sâu sắc về thị trường.

Thời điểm đó, thay vì lựa chọn một ngành nghệ thuật theo cảm hứng nhất thời, Nghĩa quyết định chọn một lộ trình bao quát hơn để xây dựng nền tảng vững chắc. Việc theo học Chương trình Tài chính & Kinh tế tại Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chính là một phép tính thực tế cho tương lai.

"Sự nghiệp, ngành nghề nào cũng sẽ liên quan đến tiền, tài chính và kinh tế. Việc xây nhà muốn chắc thì phần móng phải vững", Nghĩa chia sẻ.

Quãng thời gian tại BUV không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn mà còn là "vùng xanh" để Nghĩa thử nghiệm tư duy quản trị trong nghệ thuật.

Tận dụng lịch trình "3 tháng học - 3 tháng nghỉ", Nghĩa đã tích lũy 2 năm kinh nghiệm thực chiến tại nhiều vị trí khác nhau trong ngành thời trang Việt Nam ngay khi tốt nghiệp.

Trong vai trò Giám đốc Sáng tạo của Câu lạc bộ Thời trang BUV, Nghĩa đã trực tiếp dẫn dắt đội ngũ thực hiện các dự án quy mô lớn. Dấu ấn đậm nét nhất chính Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, nơi Nghĩa có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế trong một không gian văn hóa cộng đồng rộng lớn. Những trải nghiệm này đã rèn cho Nghĩa góc nhìn của một nhà kinh tế, thấu hiểu cách một hệ sinh thái sáng tạo vận hành thay vì chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Trải nghiệm khi đang theo học BUV đã giúp Nghĩa tích lũy kinh nghiệm cho đam mê thời trang của bản thân

Đặc biệt, chuyến Trải nghiệm quốc tế sang Anh do BUV tổ chức năm 2023 đã trở thành "cú hích" chiến lược, giúp Nghĩa làm quen với văn hóa và quan sát trực tiếp tư duy thẩm mỹ thế giới trước khi quyết định du học thạc sĩ.

Cú ngược dòng của "kẻ ngoại đạo"

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất xuất hiện khi Nghĩa bắt tay vào chuẩn bị Portfolio cho bậc thạc sĩ. Với một sinh viên trái ngành, việc chuyển hóa những sở thích sưu tầm và kinh nghiệm "rời rạc" thành bản Portfolio có chiều sâu là một thử thách tột độ.

Nghĩa đã trải qua vô số đêm trắng miệt mài, làm rồi lại xóa, sáng xem lại rồi lại hủy cho đến khi tìm thấy sự giao thoa giữa "quản trị" và "sáng tạo".

Chính những trải nghiệm thực chiến tại CLB Thời trang BUV và các lễ hội sáng tạo đã trở thành "chất liệu" giúp bộ hồ sơ của anh mang đậm tư duy quản trị dự án, điều được các trường đại học tại Anh đánh giá rất cao.

Khi nhận suất học bổng 50% từ NTU, Nghĩa thừa nhận đó là kết quả "khá khó tin" cho một sinh viên chuyên ngành Tài chính.

"Nhờ các anh chị trong Phòng Hợp tác Quốc tế tại BUV kết nối và giúp hiểu rõ yêu cầu khắt khe từ đối tác, em có thể tập trung hoàn toàn vào việc nâng cấp chất lượng sáng tạo cho hồ sơ của mình", Nghĩa bộc bạch.

Trải nghiệm học thạc sĩ tại Anh quốc đã giúp Nghĩa định hình rõ nét con đường sự nghiệp. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia quốc tế, nam sinh nhận ra tấm bằng Tài chính không hề "bị bỏ lại phía sau". Dù là startup hay thương hiệu lớn, tất cả đều phải đối mặt với bài toán dòng tiền và kiểm soát chi phí. Sự sáng tạo của Nghĩa, vì thế, luôn được bảo chứng bởi năng lực vận hành sắc bén.

Đối với Nghĩa, hành trình từ Tài chính sang Thời trang là một sự bồi đắp để định nghĩa một vị thế riêng biệt: một nhà thiết kế có tư duy chiến lược.

"Đam mê không chỉ là cảm xúc, nó cần một cấu trúc đủ kiên cố để đứng vững trong thực tế. Đừng ngại chọn một con đường vòng nếu nó giúp bạn xây dựng nền tảng chuyên môn tốt hơn cho giấc mơ cuối cùng", Nghĩa cho hay.