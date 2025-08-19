Cú nhảy đúp hạ tầng phía Đông: Tuyến đường di sản và cầu Ngọc Hồi

Tháng 8.2025, cú đúp công trình hạ tầng mới với tổng mức đầu tư lên tới hơn 20.000 tỉ đồng hứa hẹn tạo nên "cú huých" lớn cho phía đông nam Thủ đô sẽ chính thức khởi công: Tuyến đường di sản và cầu Ngọc Hồi, kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Cửa ngõ mới kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình

Dự án cầu Ngọc Hồi với mức đầu tư khoảng 11.800 tỉ đồng, bắc qua sông Hồng, nối trực tiếp Hà Nội với Hưng Yên và trục cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, kéo dài mạch giao thông xuống Ninh Bình. Đây không chỉ là giải pháp giảm tải cho cầu Thanh Trì, vốn đã quá tải nhiều năm, mà còn mở ra một hướng di chuyển hoàn toàn mới cho cả giao thương và dân cư.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi

Điểm đặc biệt, cầu Ngọc Hồi kết nối trực tiếp với tuyến đường di sản trị giá 9.300 tỉ đồng ngay tại Alluvia City. Tuyến đường có chiều dài gần 56 km (đi qua địa phận huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ). Từ đây, dù di chuyển theo hướng nào thì cư dân và hàng hóa chỉ mất khoảng 35 phút vào trung tâm Hồ Gươm.

Các chuyên gia hạ tầng đánh giá, với vai trò là "cửa ngõ mới" phía đông nam Thủ đô, cầu Ngọc Hồi sẽ trở thành một trong những công trình chiến lược thay đổi bản đồ kết nối vùng của Hà Nội.

Báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) cũng chỉ ra, các khu vực nằm ở điểm nút của hạ tầng mới thường ghi nhận mức tăng giá bất động sản 20 - 40% trong 3 năm sau khi công trình đi vào hoạt động.

Song song với cầu Ngọc Hồi, tuyến Vành đai 3.5 đang được triển khai sẽ là "xương sống" mới của giao thông liên vùng. Chạy song song và cách Vành đai 3 khoảng 5 - 7km, trục đường này sẽ tạo nên vòng kết nối Đông - Tây - Nam mà không phải xuyên qua nội đô, giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu.

Các dự án giao thông trọng điểm tại miền Bắc Nguồn: CBRE

Với tầm ảnh hưởng của mình, các trục giao thông mới, giao lộ tại Alluvia City, được dự báo sẽ định hình lại không gian phát triển của cả khu vực, tạo điều kiện cho những trung tâm dân cư - thương mại mới hình thành bên ngoài lõi đô thị cũ. Alluvia City, nhờ vị trí nằm "trên trục vàng", trở thành một trong những điểm đến hưởng lợi trực tiếp và rõ ràng nhất.

Thị trường đã nhiều lần chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa hạ tầng và giá trị bất động sản. Khu vực phía Đông Hà Nội từng là minh chứng sống: trước khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 hoàn thành, giá đất Long Biên ở mức trung bình. Chỉ vài năm sau, với cầu mới và hạ tầng đồng bộ, Long Biên trở thành một trong những quận có tốc độ tăng giá nhanh nhất.

Cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ở Hưng Yên kết nối với trung tâm Hà Nội mở ra một kịch bản tương ứng cho phía đông nam. Khi hoàn thiện, dòng người và hàng hóa sẽ đổ về theo trục mới, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Alluvia City - Điểm hội tụ của hạ tầng và giá trị sống

Là điểm kết nối các công trình giao thông trọng điểm, Thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng - Alluvia City được dự báo sẽ làm thay đổi toàn diện khu vực phía đông Hà Nội. Chưa kể, việc hoàn thiện các công trình văn hóa, hướng tới chăm sóc đời sống sức khỏe và tinh thần của cư dân, Alluvia City còn là điển hình cho một 'đô thị wellness'.

Thành phố sinh thái nằm trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng Alluvia City, kết nối cầu Ngọc Hồi và vành đai 3.5

Cụ thể, mạch ngầm khoáng tự nhiên phía dưới Alluvia City có đặc tính giàu acid metasilicic, natri, kali, canxi, magie,... được y học quốc tế công nhận có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, thư giãn thần kinh và chăm sóc da (OnsenJapan.org, PMC NCBI). Khu khoáng nóng được quy hoạch thành không gian cộng đồng ven sông, biến liệu pháp trị liệu thành một phần của nhịp sống hàng ngày.

Với lợi thế ôm trọn đại cảnh quan sông Hồng, Alluvia City dành tới 20% diện tích cho cây xanh và mặt nước, bình quân 10m² cây xanh mỗi cư dân, mật độ xây dựng chỉ 16%. Không gian mở hiếm có này mang lại môi trường sống trong lành, giàu năng lượng, gợi cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Tổng thể, Alluvia City không chỉ hưởng lợi từ giá trị địa thế vùng đất nhờ hạ tầng mới, mà còn định vị mình ở phân khúc cao cấp với trải nghiệm sống "nghỉ dưỡng tại gia" - yếu tố ngày càng được thị trường đánh giá cao.

Với những nhà đầu tư am hiểu quy luật thị trường, đây chính là thời điểm "đón sóng" - khi giá trị bất động sản hiện tại không biểu đạt hết tiềm năng từ hạ tầng.