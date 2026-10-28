Cụ ông 73 tuổi ngừng tim khi chỉ còn 10 phút đến bệnh viện

Tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long ngày 28.10 cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công trường hợp ngừng tim trong quá trình chuyển viện.

Trước đó, cụ ông P.V.C (73 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện tại một cơ sở y tế địa phương vì nặng ngực, khó thở và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Trên đường chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, khi chỉ còn khoảng 10 phút tới nơi, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng thở.

Bệnh nhân P.V.C dần hồi phục tri giác và chức năng các cơ quan sau điều trị

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Ê kíp cấp cứu lập tức hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và triển khai các biện pháp hồi sức, giúp tái lập tuần hoàn. Kết quả đánh giá xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, cần tái thông mạch vành khẩn cấp.

Các bác sĩ nhanh chóng chụp và can thiệp mạch vành, đặt stent động mạch vành phải để khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Bệnh nhân đồng thời bị block nhĩ thất độ 3, một dạng rối loạn dẫn truyền tim nghiêm trọng, nên được đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân hôn mê sâu, sốc nặng, phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Các bác sĩ triển khai hồi sức toàn diện, ổn định chức năng sống, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu nhằm hạn chế tổn thương thần kinh và theo dõi sát diễn tiến. Sau quá trình cấp cứu, can thiệp mạch vành và điều trị tích cực, tri giác cùng chức năng các cơ quan của bệnh nhân dần hồi phục.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, khuyến cáo nhồi máu cơ tim cấp có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tử vong. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hoặc nặng ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường hoặc đau lan lên vai, cánh tay, cổ, hàm, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp tim mạch.