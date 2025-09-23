Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày lạc giữa rừng sâu

Lâm Viên
Lâm Viên
23/09/2025 15:44 GMT+7

Cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, Lâm Đồng) vào rừng hái nấm và bị lạc, nhưng đã sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày dầm mình dưới mưa giữa rừng sâu.

Chiều 23.9, ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết các lực lượng chức năng của phường vừa tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) sống sót sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu, cách nơi cư trú hơn 40 km.

Cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu sau 6 ngày lạc đường đầy kỳ diệu - Ảnh 1.

Cụ ông Ha Hoanh sống sót kỳ diệu sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 18.9, ông Ha Hoanh điều khiển xe máy vào rừng ở tiểu khu 221 thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, giáp ranh với Ban quản lý rừng Lâm Viên để hái nấm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày người nhà không thấy ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 22.9, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt phát thông báo tìm người lạc. Suốt những ngày qua, người thân trong dòng họ ông Ha Hoanh cùng các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đi vào rừng, chia thành nhiều hướng để tìm kiếm.

Cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu sau 6 ngày lạc đường đầy kỳ diệu - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng chia làm nhiều hướng tìm kiếm cụ ông thất lạc

ẢNH: CTV

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phường Lang Biang - Đà Lạt, lực lượng dân quân và hàng trăm người dân sau nhiều ngày tìm kiếm, tưởng chừng đã hết hy vọng tìm được cụ ông lớn tuổi, vì những ngày qua trên địa bàn có mưa rất lớn, rừng sâu ẩm thấp, lạnh giá.

Cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu sau 6 ngày lạc đường đầy kỳ diệu - Ảnh 3.

Lực lượng tìm kiếm cụ Ha Hoanh xuyên qua nhiều cánh rừng giữa mưa

ẢNH: CTV

Đến trưa nay 23.9, các lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện ông cụ trong rừng già nguyên sinh thuộc tiểu khu 241B, địa bàn xã Nam Hà (thuộc xã Phi Tô, H.Lâm Hà cũ).

Cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu sau 6 ngày lạc đường đầy kỳ diệu - Ảnh 4.

Vị trí tìm thấy cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu thuộc tiểu khu 241B

ẢNH: CTV

Cụ ông 78 tuổi sống sót trong rừng sâu sau 6 ngày lạc đường đầy kỳ diệu - Ảnh 5.

Bàn tay cụ ông Ha Hoanh sau nhiều ngày dầm mưa giá lạnh

ẢNH: CTV

Ông Cil Poh cho biết thêm, lúc tìm thấy, cụ ông bị ướt lạnh do dầm mưa nhiều ngày, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là cụ vẫn trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe tốt. Vị trí tìm thấy cụ ông cách nhà hơn 40 km, cách vị trí ông để xe máy để vào rừng hái nấm hơn 20 km.

Lực lượng chức năng cho cụ ăn uống nhẹ, thay quần áo, nghỉ ngơi tại chỗ để tạm phục hồi sức khỏe trước khi đưa về nhà.

Việc tìm thấy cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày thất lạc trong rừng sâu là câu chuyện kỳ diệu giữa sự sống và cái chết đang mang lại niềm vui cho dân làng thôn Đa Nghịt.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận