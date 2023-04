Cụ ông 90 tuổi bị lừa mất gần 120 tờ vé số, cộng đồng mạng chung tay san sẻ

Người tốt giúp bù tiền vé

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội qua dòng trạng thái: "Thanh niên nào lấy vé số của ông thì trả lại với. Theo như lời ông kể, khoảng 9 giờ 30 ngày 7.4, trên đường Phan Đình Phùng (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) có thanh niên lấy của ông 3 cọc vé số…" cùng hình ảnh cụ ông tóc bạc, mang túi xách đi bán vé số.

Nhiều người để lại bình luận bức xúc việc làm của nam thanh niên đồng thời ngỏ ý gửi tặng ông chút tiền. Tài khoản Mỹ Châu bình luận: "Thấy tội ông quá, mình muốn hỗ trợ ông chút tiền". Bạn Lê Thị Ngữ viết: "Mình có góp chút ít nhờ người gửi giúp ông. Chúc ông nhiều sức khỏe".

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Dương Hương (90 tuổi, ở H.Phú Hòa, Phú Yên) - người bán vé số trong câu chuyện kể lại, sáng 7.4 một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến hỏi mua vé số của ông. Người này mua 2 tờ, ông liền đưa cả 10 xấp để lựa. Sau khi chọn xong, người đàn ông trả tiền 2 tờ nhưng chỉ trả lại 7 xấp và lấy đi 3 xấp vé số. Mỗi xấp có 40 tờ, tổng 3 xấp là 120 tờ, trị giá 1,2 triệu đồng.

"Lúc đầu khi người đó trả lại tôi chưa biết bị mất. Tôi đếm lại thấy cọc vé số thấp hơn bình thường, nhận ra bị mất 3 xấp thì họ đã đi mất rồi. Tôi rất lo không biết lấy tiền đâu để trả lại cho đại lý vé số", ông Hương nói.

Ông Hương lo lắng, bần thần đạp xe đi báo công an và kể lại với mọi người xung quanh. Một người dân đã đăng câu chuyện lên mạng xã hội với mục đích tìm người lạ lấy vé số của ông Hương.

Ông Hương lo lắng khi bị người khác lấy mất vé số NVCC

Ngay sau đó, cư dân mạng đã kết nối gửi tặng ông tiền để trả lại cho đại lý vé số và hỗ trợ thêm chút ít. Nhận tiền từ người tốt, ông Hương vui mừng, xúc động trước tình cảm của mọi người.

"Tôi đạp xe đi bán vé số ở đây cũng lâu nhưng không ngờ một ngày lại bị lừa mất. Nhận tiền giúp đỡ từ mọi người, tôi vui, không biết nói thêm gì ngoài lời cảm ơn", ông Hương bộc bạch.

Ông tâm sự, vợ chồng ông có 6 người con (3 trai, 3 gái). Cuộc sống khó khăn, ông bán vé số kiếm tiền và cũng không muốn làm phiền đến con. Vợ ông ở nhà chăm một người con gái bị tâm thần, bà cũng đau bệnh thường xuyên. Hàng ngày, ông phải đạp xe hơn 12km từ nhà xuống thành phố bán vé số nuôi vợ con.

"Mong ông nhiều sức khỏe!"

Anh Vũ Văn Sinh (28 tuổi, ở TP.Tuy Hòa) cho biết, ông Hương thường đi bán vé số ngang qua quán bánh canh của gia đình anh. Anh thỉnh thoảng mời ông ăn bữa trưa.

"Gần trưa, tôi mời ông vào quán ăn thấy ông buồn và khóc. Tôi hỏi thì ông kể lại việc bị một người mua vé số rồi lấy mất 3 xấp. Ông tuổi cao nên mắt kém, không nhìn rõ ngoại hình của người đó. Tôi thấy tội cho ông nên đăng câu chuyện lên mạng xã hội mong người ta trả lại vé số cho ông", anh Sinh nói.

Sau khi được mọi người ủng hộ, anh Sinh đã trực tiếp trao tiền cho ông. Anh cũng vô cùng cảm kích trước tấm lòng của mọi người.

Cụ ông được mọi người giúp đỡ để có tiền trả lại cho đại lý NVCC

"Ông Hương bán vé số ở đây đã lâu, ngày nào ông cũng đi bán. Khi tôi gửi tiền mọi người giúp, ông rưng rưng nước mắt. Dù ông đã có tuổi rồi nhưng vẫn hàng ngày vẫn phải đạp xe mưu sinh, lo cho gia đình nên tôi rất thương", anh Sinh bộc bạch.

Chị Lê Thị Ngữ (32 tuổi, ở TP.Tuy Hòa) chia sẻ: "Tôi thấy ông rất tội. Già rồi vẫn phải đi bán vé số ngoài đường. Tôi đọc câu chuyện trên mạng thấy bị lừa mất 120 tờ nên quyết định gửi ông số tiền nhỏ bù lại tiền vé và gửi thêm để ông nghỉ sớm hơn chút so với mọi ngày. Tôi cũng mong ông có nhiều sức khỏe".

Đại diện Công an P.1 (TP.Tuy Hòa) cho biết, ông Hương có báo vụ việc lên Công an phường. Công an đã lập biên bản tiếp nhận vụ việc và xuống hiện trường kiểm tra camera, làm việc với những người xung quanh. Theo đó, qua trích xuất camera có thấy biển số xe người lấy vé số của ông nhưng biển số xe đó không tồn tại.