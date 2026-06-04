Cụ ông 90 tuổi đi lại chỉ sau 1 ngày mổ khối u đại tràng 7cm tại Bệnh viện FV

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ một ngày sau ca mổ nội soi kéo dài 4 tiếng tại Bệnh viện FV, bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và đi lại.

Cuộc hội chẩn khẩn cho ca bệnh nguy cơ rất cao

Ông Lazar Kogan (90 tuổi, quốc tịch Nga, sinh sống tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn, táo bón kéo dài, bụng chướng và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng - những dấu hiệu điển hình của tắc ruột.

Kết quả thăm khám cho thấy một khối u lớn nằm ở đại tràng, gần như "bịt kín" đường đi của chất thải. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ vỡ ruột, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp không chỉ nằm ở kích thước khối u. Bệnh nhân có tiền sử đa chấn thương nặng với tình trạng dính màng phổi, tổn thương màng tim, dính ruột nghiêm trọng; từng phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến trước đó, đồng thời mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp và đái tháo đường.

Ở tuổi 90, bất kỳ can thiệp ngoại khoa nào cũng tiềm ẩn rủi ro lớn...

Ngay sau nhập viện, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên gia ngoại tổng quát, ung bướu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh để đánh giá toàn diện trước khi đưa ra hướng điều trị.

Ông Lazar Kogan phục hồi sức khỏe ngoạn mục, đứng dậy và đi lại chỉ 1 ngày sau mổ ẢNH: FV

Theo ThS-BS.CKII Lê Đức Tuấn - Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV, thử thách lớn nhất là phải cân bằng giữa hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục của bệnh nhân lớn tuổi.

"Nếu mổ quá lớn, bệnh nhân sẽ rất khó hồi phục. Nhưng nếu trì hoãn, nguy cơ tắc ruột hoàn toàn và vỡ ruột có thể xảy ra bất cứ lúc nào", BS Tuấn chia sẻ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi - phương pháp ít xâm lấn giúp giảm đau, giảm nguy cơ biến chứng và hỗ trợ hồi phục nhanh hơn cho bệnh nhân cao tuổi. Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn đòi hỏi độ chính xác rất cao trong một ca bệnh nhiều nguy cơ.

"Thông thường, với những bệnh nhân lớn tuổi có ổ bụng dính phức tạp, việc phẫu thuật luôn là áp lực rất lớn. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ từ khâu đánh giá toàn trạng, gây mê hồi sức đến dự trù mọi tình huống có thể xảy ra trong mổ", BS. Tuấn cho biết.

4 tiếng bóc tách nghẹt thở trong ổ bụng đầy dính ruột

Trong phòng mổ, các bác sĩ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn ngay từ những thao tác đầu tiên.

Do di chứng từ các chấn thương cũ, nhiều đoạn ruột và mạch máu dính chặt vào thành bụng. Khối u lại nằm sát niệu quản - khu vực rất nhạy cảm, chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật phải tiến hành bóc tách từng lớp mô dính một cách tỉ mỉ để tiếp cận khối u mà vẫn đảm bảo an toàn cho các cơ quan xung quanh. Riêng công đoạn gỡ dính ruột và mạch máu đã kéo dài hơn 1.5 tiếng.

Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục, khối u được bóc tách thành công bằng phương pháp nội soi. Đoạn đại tràng chứa u sau đó được cắt bỏ bằng thiết bị stapler chuyên dụng có chức năng tự động khâu nối.

Đáng chú ý, trong suốt ca mổ, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn ổn định và lượng máu mất ở mức tối thiểu nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư đại tràng giai đoạn T3 nhưng chưa di căn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chưa cần điều trị bổ sung mà sẽ được theo dõi định kỳ.

Theo BS Lê Đức Tuấn, ung thư đại tràng ở người lớn tuổi thường tiến triển âm thầm và dễ bị nhầm với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm như tắc ruột hoặc xuất huyết tiêu hóa.

ThS-BS.CKII Lê Đức Tuấn, Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện FV ẢNH: FV

"Điều trị thành công không chỉ là lấy được khối u"

Chỉ 24 giờ sau ca mổ, ông Lazar Kogan đã có thể tự đứng dậy và đi lại với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Nhờ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt cùng chế độ chăm sóc hậu phẫu đa chuyên khoa tại FV, quá trình hồi phục của bệnh nhân diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Sau một tuần theo dõi và tập phục hồi chức năng, cụ ông được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Tôi đã đến FV từ 14 năm trước và đây là lần thứ tư tôi điều trị tại đây. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ và điều dưỡng đã giúp tôi vượt qua giai đoạn nguy hiểm này", ông Lazar Kogan xúc động chia sẻ.

Đồng hành cùng chồng trong suốt quá trình điều trị, bà Elena cho biết điều khiến bà an tâm nhất chính là sự bình tĩnh và rõ ràng của đội ngũ bác sĩ trong từng quyết định điều trị.

"Ngay từ lần đầu gặp, BS Lê Đức Tuấn đã giúp chúng tôi cảm thấy tin tưởng. Với chúng tôi, FV là một trong những bệnh viện tốt nhất tại Việt Nam", bà nói.

Vợ chồng bệnh nhân Lazar Kogan chụp hình kỷ niệm cùng ê-kíp y bác sĩ FV trước ngày xuất viện ẢNH: FV

Theo BS Lê Đức Tuấn, nhiều người lớn tuổi thường chủ quan với các dấu hiệu như táo bón kéo dài, đau bụng âm ỉ hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, đây có thể là cảnh báo sớm của các bệnh lý nguy hiểm như ung thư đại tràng hoặc tắc ruột.

"Ở bệnh nhân lớn tuổi, điều trị thành công không chỉ là lấy được khối u, mà còn phải giúp bệnh nhân hồi phục tốt và quay lại cuộc sống bình thường", BS Tuấn nhấn mạnh.