Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đem về nhà: Nhiều người tìm đến giúp đỡ

Trưa nay 17.3, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Văn H., con trai ông H.T (79 tuổi, ở xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng - người bị rắn hổ mang cắn mà vẫn kẹp con rắn mang về nhà) cho biết sức khỏe cha mình đã chuyển biến tích cực. Sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, ông T. đã tỉnh táo, ăn uống trở lại.

“Bác sĩ cho biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của ông cụ đang dần ổn định, tuy vẫn cần theo dõi thêm do nọc độc rắn hổ mang khá nguy hiểm”, anh H. thông tin.

Câu chuyện cụ ông kẹp rắn hổ mang đem về nhà thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng ẢNH: Đ.X

Theo anh H., sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều người đã gọi điện thoại hỏi thăm. Thậm chí, có những người xa lạ tìm đến tận bệnh viện để động viên, hỗ trợ gia đình.

“Viện phí gần 15 triệu đồng, nhưng từ hôm qua đến nay, khi biết hoàn cảnh đặc biệt của cha tôi, đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn khi cha tôi vừa qua cơn nguy kịch, lại nhận được sự quan tâm của mọi người”, anh H. chia sẻ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 15.3, ông T. ra đồng thăm lúa thì phát hiện một con rắn hổ mang. Dù bị rắn cắn vào khuỷu tay, ông T. vẫn kẹp con rắn hổ mang đem về nhà.

Ngay sau đó, người thân đưa ông đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Ông T. bị câm điếc bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm trước, ông gặp tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến cả 2 cánh tay bị cụt.

Dù mất đi đôi tay, ông cụ vẫn cố gắng thích nghi với cuộc sống. Suốt nhiều năm qua, ông T. tập dùng khuỷu tay và đôi chân để làm việc đồng áng, chăm lo ruộng lúa phụ giúp gia đình mưu sinh.