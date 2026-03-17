Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đem về nhà: Nhiều người tìm đến giúp đỡ

Huy Đạt
Huy Đạt
17/03/2026 12:59 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông bị rắn hổ mang cắn mà vẫn kẹp con rắn mang về nhà lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thót tim. Khi biết hoàn cảnh đặc biệt của ông cụ 79 tuổi, nhiều người đã tìm đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị.

Trưa nay 17.3, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Văn H., con trai ông H.T (79 tuổi, ở xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng - người bị rắn hổ mang cắn mà vẫn kẹp con rắn mang về nhà) cho biết sức khỏe cha mình đã chuyển biến tích cực. Sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, ông T. đã tỉnh táo, ăn uống trở lại.

“Bác sĩ cho biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của ông cụ đang dần ổn định, tuy vẫn cần theo dõi thêm do nọc độc rắn hổ mang khá nguy hiểm”, anh H. thông tin.

Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đem về nhà:Nhiều người tìm đến giúp đỡ - Ảnh 1.

Câu chuyện cụ ông kẹp rắn hổ mang đem về nhà thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng

ẢNH: Đ.X

Theo anh H., sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều người đã gọi điện thoại hỏi thăm. Thậm chí, có những người xa lạ tìm đến tận bệnh viện để động viên, hỗ trợ gia đình.

“Viện phí gần 15 triệu đồng, nhưng từ hôm qua đến nay, khi biết hoàn cảnh đặc biệt của cha tôi, đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn khi cha tôi vừa qua cơn nguy kịch, lại nhận được sự quan tâm của mọi người”, anh H. chia sẻ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 15.3, ông T. ra đồng thăm lúa thì phát hiện một con rắn hổ mang. Dù bị rắn cắn vào khuỷu tay, ông T. vẫn kẹp con rắn hổ mang đem về nhà.

Ngay sau đó, người thân đưa ông đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Ông T. bị câm điếc bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm trước, ông gặp tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến cả 2 cánh tay bị cụt.

Dù mất đi đôi tay, ông cụ vẫn cố gắng thích nghi với cuộc sống. Suốt nhiều năm qua, ông T. tập dùng khuỷu tay và đôi chân để làm việc đồng áng, chăm lo ruộng lúa phụ giúp gia đình mưu sinh.

Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đem về nhà, con trai kể lại khoảnh khắc khó tin

Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đem về nhà, con trai kể lại khoảnh khắc khó tin

Sau khi đoạn clip cụ ông cụt 2 tay vẫn kẹp theo con rắn hổ mang dài gây xôn xao mạng xã hội, người thân đã kể lại khoảnh khắc đầy nguy hiểm này.

Khám phá thêm chủ đề

rắn hổ mang Đà Nẵng cụ ông Cụ ông cụt 2 tay Cụ ông kẹp rắn hổ mang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận