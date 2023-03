Cụ ông tử vong sau khi bị cắt 'sừng'

Ông Ali với cặp sừng trên trán, với chiếc bên phải dài hơn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Tờ The Sun ngày 16.3 đưa tin một người đàn ông tại tỉnh Al Jawf ở Yemen bị một hội chứng lạ với khối u giống như cặp sừng trên đầu đã tử vong sau khi bị cắt bỏ bộ phận bất thường này.

Ông Ali, được truyền thông địa phương đưa tin là đã 140 tuổi và là người cao tuổi nhất Yemen, nổi tiếng với cặp sừng và được mọi người đặt cho biệt danh là "người 2 sừng".

Cấu trúc giống sừng phát triển trên 2 bên trán sau khi ông 100 tuổi, với một sừng cong như sừng dê, theo tờ Aden al-Ghad.

Ông Ali đã tử vong 3 ngày sau khi một người không có chuyên môn tìm cách cắt sừng với một dụng cụ nung đỏ. Hình ảnh được quay lại rồi đưa lên mạng bởi một người thân.

Ảnh chụp từ đoạn phim khi ông được cắt sừng, 3 ngày trước khi ông qua đời ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Người nhà cho rằng ông Ali qua đời do suy yếu thể chất và tinh thần do tuổi cao. Tuy nhiên, một người thân lại nói rằng có thể do việc cắt sừng.

Truyền thông trước đó đưa tin ông Ali vẫn khỏe mạnh và minh mẫn cho đến năm 2017 thì bắt đầu yếu dần. Ông có hơn 70 người cháu.

Cặp sừng trên trán ông có thể là sừng da, một dạng khối u da từ keratin, lại protein có trong tóc và móng.

Một trường hợp nổi tiếng khác là quý bà Dimanche, một phụ nữ Pháp sống ở Paris vào thế kỷ 19. Ở tuổi 76, bà bắt đầu có một chiếc sừng dài phát triển đến 24,9 cm trên trán, trước khi được một phẫu thuật gia cắt bỏ.

Một nông dân Ấn Độ 73 tuổi cũng có sừng tương tự. Phần lớn khối u là lành tính, nhưng đôi khi là ác tính và cần điều trị.