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Giáo dục

Cú sốc môn GDKT&PL: Gần 48% thí sinh dưới trung bình, cả nước chỉ 2 điểm 10

Ngọc Long
Ngọc Long
Lần đầu tiên, gần 48% thí sinh thi tốt nghiệp THPT môn giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) có điểm dưới trung bình, trái ngược với xu hướng 'mưa điểm 10' trong nhiều năm qua.
Cú sốc môn GDKT&PL: Gần 48% thí sinh dưới trung bình, cả nước chỉ 2 điểm 10 - Ảnh 1.

Phổ điểm môn giáo dục kinh tế và pháp luật thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Theo phổ điểm môn GDKT&PL thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT công bố sáng 1.7, trên cả nước có hơn 135.000 thí sinh dưới điểm 5 - tương đương 47,8% tổng số thí sinh. Đây là mức tăng khủng, khi năm ngoái chỉ có 2,5% thí sinh điểm dưới trung bình môn này.

Ngoài ra, có tới 15 bạn đạt điểm liệt (từ 1 trở xuống), cũng đồng nghĩa với việc trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Mức tuyệt đối cũng chung xu hướng đảo chiều, khi cả nước chỉ có đúng 2 điểm 10 - một ở Hưng Yên và một ở Thanh Hóa. Năm ngoái, số thí sinh đạt thành tích tương tự là 1.451 bạn, cao hơn gấp hàng trăm lần và đây cũng là xu hướng chung trong nhiều năm qua.

Điều này khiến mức điểm trung bình bị kéo về 5,02 - giảm 2,67 so với năm ngoái, trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi môn này tăng hơn 36.100 bạn.

Xét theo địa phương, TP.HCM, Phú Thọ và Ninh Bình là ba tỉnh, thành dẫn đầu về mức điểm trung bình thi GDKT-PL, lần lượt là 5,461 - 5,328 - 5,298.

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.

Cú sốc môn GDKT&PL: Gần 48% thí sinh dưới trung bình, cả nước chỉ 2 điểm 10 - Ảnh 2.

Bức tranh đối lập giữa kết quả thi GDKT&PL năm nay so với năm ngoái

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Cú sốc môn GDKT&PL: Gần 48% thí sinh dưới trung bình, cả nước chỉ 2 điểm 10 - Ảnh 3.

Mọi năm, phổ điểm môn GDKT&PL (trước đây là giáo dục công dân) có xu hướng lệch phải và thường có xu hướng "mưa điểm 10"

ẢNH: BỘ GD-ĐT

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