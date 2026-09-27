Cù Thị Trà: Danh xưng 'tiểu tam màn ảnh' và chuyện tình cảm ở tuổi 27

Với Sương trong Lửa trắng, Cù Thị Trà cùng lúc phải sống 2 cuộc đời. Nữ diễn viên chia sẻ thời gian đầu, cô không tránh khỏi áp lực. Thậm chí, nhiều phân đoạn người đẹp làm chưa tốt, khiến đạo diễn phải “bực mình”. Thế nhưng khi phim lên sóng, Sương lại được yêu mến, đón nhận. Điều đó khiến một diễn viên trẻ như cô không khỏi hạnh phúc.

Trước quan điểm cho rằng nhân vật Sương giúp Cù Thị Trà thoát khỏi hình ảnh "hot girl" hay “tiểu tam” trong những vai diễn trước đó, người đẹp cho hay: “Nói đúng ra là như thế thật. Bởi trước khi có vai Sương, mọi người thường nhắc đến tôi là “tiểu tam màn ảnh”, sau phim Chúng ta của 8 năm sau. Đến vai Sương, mọi người cũng khen và nói rằng không còn thấy hình ảnh trước đó. Dù đây là vai cá tính, sexy nhưng có nội tâm hơn”.

Cù Thị Trà cũng thoải mái khi nhắc về những lần “ăn tát” trên màn ảnh nhỏ. Cô kể thời gian đầu, cô đề nghị bạn diễn đánh thật để cảnh quay thuyết phục khán giả. Nhờ vậy, nữ diễn viên thể hiện đúng tâm lý của nhân vật. Với Cù Thị Trà, đây cũng là những kỷ niệm khó quên trong hành trình làm nghề của mình, từ đó cho cô thêm nhiều kinh nghiệm khi tham gia các tác phẩm phim ảnh tiếp theo. "Hiện tại, tôi chỉ mong được làm nghề, được thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình yêu thích", cô bộc bạch.

Hành trình nghệ thuật của Cù Thị Trà

Từng theo học ngành Kế toán, Cù Thị Trà chuyển sang làm người mẫu ảnh rồi bén duyên với phim ảnh. Với người đẹp, đây là một mối duyên. Cô nhớ lại năm 17 tuổi, từng tham gia chụp ảnh cho một shop thời trang với cát sê 300.000 đồng. Từ cột mốc đó, Cù Thị Trà bắt đầu con đường làm người mẫu ảnh để có thêm kinh tế trang trải cuộc sống.

Cù Thị Trà mong muốn được tiếp tục cống hiến và được yêu quý nhiều hơn trong hành trình sắp tới Ảnh: NVCC

Thời gian sau, Cù Thị Trà bắt đầu trăn trở về tương lai của mình. Cũng chính giai đoạn này, nữ diễn viên được mời thử sức vai nhỏ trong một dự án phim. Được đạo diễn khen ngợi, cô nuôi hy vọng gắn bó với nghề thông qua việc đi casting, quay quảng cáo… “Năm 2022, tôi có được một vai quần chúng không thoại trong Đấu trí. Đến bây giờ đã 4 năm, một hành trình không ngắn và cũng chưa đủ dài, nhưng đó là chặng đường trưởng thành của tôi”, cô trải lòng.

Đời thường, Cù Thị Trà có cuộc sống giản dị, giàu năng lượng. Diễn viên 9X thừa nhận mình là một cô nàng Thiên Bình thích bay nhảy, tự do. Người đẹp chia sẻ khi bén duyên với công việc diễn xuất, cô không ngại học hỏi, trau dồi thêm những điều mới. Với mỹ nhân 27 tuổi, đây cũng là cách cô hoàn thiện mình để sẵn sàng cho các vai diễn tiếp theo trong tương lai.

Về chuyện tình cảm, Cù Thị Trà thừa nhận từ khi bắt đầu làm diễn viên đến hiện tại, cô chưa từng yêu ai. Lý giải về điều này, người đẹp cho rằng “duyên chưa có”. Cô hài hước nói: “Mình có cái duyên với nghệ thuật rồi thì bắt buộc tất cả các duyên khác nó giảm đi”. Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, mỹ nhân 9X chia sẻ cô yêu thích cái đẹp, nhưng quan niệm rằng “con người không ai hoàn hảo cả, nhưng đôi khi cái không hoàn hảo của người ta lại là mảnh ghép phù hợp thì sao”.