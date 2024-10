Cử tri TP.HCM cho rằng sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa gây lãng phí

Vấn đề này được cử tri đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri Q.12 của tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 4 chiều ngày 4.10, trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tham dự tiếp xúc có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tại hội nghị, bà Lê Phương Thúy (cử tri P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) kiến nghị tình trạng sử dụng sách giáo khoa còn chồng chéo trong các trường học. "Hiện hai bộ sách được các trường sử dụng để dạy là Cánh diều và Chân trời sáng tạo, dù vậy khi tổ chức thi thì chỉ có một đề thi, điều này có thể gây khó khăn trong tiếp thu cho học sinh. Trong gia đình có hai chị em, người chị lên lớp cũng không thể cho người em sử dụng lại sách cũ do có phần bài tập được in bên trong sách, điều này gây lãng phí", bà Thúy nói.

Bà Lê Phương Thúy phát biểu tại hội nghị ẢNH: C.T

Ngoài ra, bà Thúy cũng đề cập việc ứng dụng công nghệ trong việc kết nối giữa phụ huynh và trường học, cần đồng nhất sử dụng trên một ứng dụng. Theo cử tri này, cần có sự thống nhất trong giáo dục bằng việc quy định đồng bộ về sách giáo khoa và ứng dụng để tránh gây hoang mang cho phụ huynh.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.12, cho hay ngành giáo dục Q.12 luôn khuyến khích học sinh sử dụng vở bài tập riêng (tập trắng, vở bài tập in sẵn), nếu cần ghi chú có thể sử dụng bút chì để ghi vào sách giáo khoa để có thể tái sử dụng cho các học sinh khóa sau. Còn về vấn đề sử dụng ứng dụng kết nối giữa phụ huynh và nhà trường, theo ông Đức, các ứng dụng được các trường triển khai đều miễn phí để phụ huynh có thể thao tác dễ dàng thực hiện thanh toán và theo dõi hóa đơn không dùng tiền mặt.

Chủ tịch UBND Q.12 cho biết, không bắt buộc phụ huynh phải cài đặt ứng dụng nếu không có nhu cầu sử dụng. Việc áp dụng các phần mềm luôn tạo sự tiện lợi nhất cho phụ huynh và học sinh, tránh phát sinh chi phí khác.

Cũng về vấn đề giáo dục, ông Nguyễn Ngọc Phương (cử tri P.Thạnh Lộc, Q.12) đề xuất xây dựng thêm trường học tại một số phường ở Q.12 do tình hình dân số tăng cơ học ngày càng cao. Tiếp đó, cử tri này phản ánh về tình trạng sản xuất, in ấn, buôn bán sách giáo khoa giả gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và người sử dụng. Vì vậy, ông Phương kiến nghị cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về sản xuất, in ấn sách giáo khoa giả.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cho biết về vấn đề sách giáo khoa, tổ đại biểu sẽ ghi nhận và báo cáo lại cho Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội và UBND TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết trả lời ý kiến cử tri Q.12 ẢNH: THÚY LIỄU

"Tuy nhiên, trong năm học này không thay đổi được gì khác, không có chủ trương mới về sách giáo khoa. Vì vậy, rất mong các phụ huynh tiếp tục ủng hộ, phối hợp với nhà trường để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và việc sử dụng sách giáo khoa mà đã được các trường chọn lựa. Những trường hợp gia đình khó khăn trong việc trang bị sách giáo khoa cho các cháu thì phụ huynh cứ đặt thẳng vấn đề với ban giám hiệu nhà trường hoặc với địa phương để được hỗ trợ", bà Tuyết nói.

Đối với vấn đề trường học tại Q.12, theo bà Tuyết, thời gian qua, Quận ủy, UBND Q.12 đã có kiến nghị với HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM cho chủ trương bố trí vốn để triển khai nhiều dự án liên quan đến giáo dục và trong đó tập trung nhiều nhất là xây dựng trường học mới và lớp học mới. Tuy nhiên, việc này cũng chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng, do đó bà Tuyết mong các cử tri thông cảm, chia sẻ với quận.