Cử tri TP.HCM tiếp tục kiến nghị dự án treo, chậm bồi thường mặt bằng

Ngày 6.12, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 tổ chức tiếp xúc cử tri H.Củ Chi sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 27, 28 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề đời sống xã hội

Ông Nguyễn Văn Tây (cử tri xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) phản ánh một số công trình cống ngăn triều bị hư hỏng, gây ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

"Hiện nay các cống ngăn triều đầu tư đã lâu không được duy tu sửa chữa, các ron cống bị hư hỏng, nắp cống không kín nên nước tràn qua các ron gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu và đời sống người dân. Chính quyền xã và người dân đã báo cáo lên UBND huyện và huyện đã kiến nghị Công ty TNHH quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa. Tôi kiến nghị các cơ quan chuyên môn sớm khắc phục, bảo trì các cống ngăn triều để không ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân", ông Tây nói.

Còn ông Dương Thanh Đa (cử tri xã Phước Vĩnh An) phản ánh tiến độ thực hiện bồi thường, thi công dự án mở rộng đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy - Tỉnh lộ 15) còn chậm, làm ảnh hưởng rất nhiều đến người dân.

Cử tri Huỳnh Văn Tây phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

"Khu vực này có 498 trường hợp nhà dân và 5 trụ sở cơ quan hành chính bị ảnh hưởng. Quá trình thi công dự án thường xuyên bị ùn tắc giao thông do đường chật hẹp, nhiều ổ gà, ổ voi, vạch kẻ đường bị mờ. Ngoài ra, khi mưa xuống thì đường bị ngập nước, việc đi lại rất khó khăn. Tôi kiến nghị sớm thực hiện hỗ trợ tiền bồi thường cho người dân và các địa chỉ đất do nhà nước quản lý, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hoàn thành đúng thời gian", cử tri xã Phước Vĩnh An phát biểu.

Bên cạnh đó những vấn đề hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, cử tri H.Củ Chi cũng kiến nghị liên quan những dự án treo tại địa phương.

Ông Huỳnh Văn Tây (cử tri xã Hòa Phú) ý kiến: "Xã Hòa Phú có khu công nghiệp Đông Nam nằm trên địa bàn 2 xã Hòa Phú và Bình Mỹ. Khu công nghiệp này đã hoạt động hơn 16 năm nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được giải quyết tái định cư, gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Việc này đã rất nhiều lần cử tri đề xuất, kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết thỏa đáng, các đại biểu cần quan tâm tạo điều kiện cho người dân sớm được ổn định cuộc sống".

Cử tri này cũng kiến nghị Quốc hội tăng cường hơn nữa việc giám sát trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đất tại H.Củ Chi, về việc quy hoạch sử dụng đất như: quy hoạch phân khu 8, phân khu 9 (gồm xã Hòa Phú và Bình Mỹ). Theo ông Huỳnh Văn Tây, có khu đã quy hoạch từ 15 - 20 năm mà chưa thực hiện, cũng không điều chỉnh, không xóa quy hoạch làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tinh thần của người dân địa phương.

Cố gắng giải quyết những dự án kéo dài

Ghi nhận ý kiến cử tri, trả lời tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND H.Củ Chi, cho biết: "Về vấn đề hư hỏng cống ngăn triều gây ngập úng hoa màu người dân, UBND H.Củ Chi đã có công văn kiến nghị Sở NN-PTNT và được trả lời giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM rà soát, bổ sung, sửa chữa, nâng cấp các cống đê bao Rạch Cây Xanh, Rạch Đá Hàn, Rạch Dứa và đưa vào dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và sớm triển khai thi công dự án".

Với dự án mở rộng đường Tỉnh lộ 8, ông Phong thông tin, dự án này có 1.240 trường hợp bị ảnh hưởng, đã bồi thường cho 835 trường hợp. Hiện nguồn vốn bồi thường đang được bổ sung và sẽ tiến hành chi trả cho các trường hợp còn lại trong tuần sau.

Về ý kiến của cử tri Huỳnh Văn Tây, lãnh đạo H.Củ Chi cho biết, khu tái định cư thuộc dự án khu công nghiệp Đông Nam đã được UBND H.Củ Chi phê duyệt, quy mô khoảng 44 ha. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất giấy tờ đầu tư cơ sở hạ tầng và huyện đã tổ chức họp dân, cho bốc thăm nền. Tuy nhiên, dự án chưa giao được cho người dân do chủ đầu tư chưa được UBND TP.HCM giao đất để thực hiện khu tái định cư.

"Dự án này đang được Sở KH-ĐT tham mưu cho UBND TP.HCM, do đó H.Củ Chi cũng kiến nghị Sở KH-ĐT nhanh chóng thực hiện dự án này để được hoàn thành, tạo điều kiện cấp giấy cho người dân. H.Củ Chi cũng kiến nghị tổ đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu HĐND giám sát thực hiện dự án này", ông Phong thông tin.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Tổng kết hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đây là những ý kiến sát sườn, xuất phát từ thực tiễn đời sống người dân. Đồng thời, bà Lệ đề nghị văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến cử tri phát biểu; tham mưu các báo cáo, văn bản, đề xuất giao cho UBND TP.HCM giải quyết kiến nghị cử tri.

Chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin, TP.HCM đã thành lập ban chỉ đạo rà soát những dự án, công trình kéo dài, còn vướng mắc để tập trung giải quyết từ đây đến cuối nhiệm kỳ thứ 11 của Đảng bộ thành phố.

Về vấn đề sắp xếp bộ máy nhà nước theo quy định Trung ương, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị H.Củ Chi cố gắng thực hiện theo quy định Trung ương, điều gì làm được thì làm ngay, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn lãnh đạo H.Củ Chi và các cử tri đồng tâm hợp lực, chung tay góp sức trong công tác này.