Cử tri Úc bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử

Các trung tâm bỏ phiếu sớm mở cửa từ ngày 22.4 - 2.5. Reuters dẫn dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Úc cho hay việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện tăng đều đặn có nghĩa là có tới một nửa số cử tri Úc sẽ bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức.

Cuộc bầu cử liên bang Úc năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 3.5 để bầu ra các thành viên của quốc hội Úc khóa 48. Các đảng và ứng viên độc lập đang tranh nhau để có được trong số tất cả 150 ghế tại Hạ viện và 40 trong số 76 ghế tại Thượng viện.

Trong đó, chính phủ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, lãnh đạo Công đảng, đang tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Chính phủ này đang bị thách thức bởi Liên minh Tự do - Quốc gia do lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton dẫn đầu. Liên minh Tự do - Quốc gia Úc đang cố gắng trở lại chính phủ sau một nhiệm kỳ giữ vị thế đối lập. Ông Dutton cũng đang lãnh đạo đảng Tự do đối lập.

Ông Anthony Albanese và ông Peter Dutton trước cuộc tranh luận thứ hai trong chiến dịch tranh cử tại Sydney ngày 16.4 ẢNH: REUTERS

Sau khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu, ông Albanese (62 tuổi) và ông Dutton (55 tuổi) tối cùng ngày đã có cuộc tranh luận thứ ba trong chiến dịch tranh cử của họ. Hai ông dự kiến sẽ có cuộc tranh luận thứ tư và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng vào tối 27.4. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho hai ứng viên hàng đầu này tạo ấn tượng với các cử tri trước ngày bỏ phiếu chính thức 3.5.

Cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu trong bối cảnh tất cả các cuộc thăm dò chính đều cho thấy ông Albanese dẫn trước ông Dutton, theo Herald Sun. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Albanese đã tăng vọt trong các cuộc thăm dò từ mức kém 6 điểm so với liên minh bảo thủ của ông Dutton hồi tháng 1 lên mức dẫn trước tới 9 điểm vào đầu tháng này. "Tôi đảm bảo với quý vị rằng phe của tôi không hề tự mãn. Cuộc bầu cử này chắc chắn là cuộc bầu cử có thể giành chiến thắng", ông Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 21.4.

Cho đến nay, Công đảng cũng như Liên minh Tự do - Quốc gia Úc đã đưa ra những cam kết liên quan hàng tỉ AUD về y tế, nhà ở và thuế thu nhập, cùng nhiều lĩnh vực khác, theo tờ The Guardian. Trong đó, chính sách về nhà ở là tâm điểm tranh luận của các đảng nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri Úc.

Trong chiến dịch tranh cử hôm 13.4, Thủ tướng Albanese và các đồng minh Công đảng cam kết rằng nếu tái đắc cử, họ sẽ hợp tác với các nhà thầu triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở dành riêng cho những người mua nhà lần đầu. Trong khi đó, ông Dutton cam kết giảm thuế và đưa ra một kế hoạch nhà ở cạnh tranh cho phép những người mua nhà lần đầu được khấu trừ khoản thanh toán thế chấp vào thuế thu nhập, theo Reuters.