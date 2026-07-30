Cú trở lại ngoạn mục sau sóng gió của 'mỹ nam đẹp hơn hoa' Tomohisa Yamashita

Thần tượng khiến cả châu Á mê mẩn

Tomohisa Yamashita sinh năm 1985 tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Nhờ gương mặt nổi trội, tài tử được gia nhập Johnny's Entertainment khi mới 11 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao của tập đoàn giải trí này. Cùng với nhóm NEWS (giai đoạn 2003 - 2011) và hàng loạt bộ phim đình đám như Nobuta wo Produce, Proposal Daisakusen, Code Blue, anh trở thành biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả châu Á.

Tomohisa Yamashita từng là "hoàng tử trong mơ" và biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả châu Á Ảnh: FPT Play cung cấp

Năm 2020, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tomohisa Yamashita vướng vào scandal đời tư liên quan đến việc gặp gỡ một người mẫu vị thành niên. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Nhật Bản, khiến hình ảnh của nam diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Anh bị công ty quản lý Johnny's Entertainment đình chỉ hoạt động vô thời hạn, đồng thời nhiều kế hoạch nghệ thuật cũng bị gián đoạn. Không lâu sau, Tomohisa Yamashita quyết định rời Johnny's sau gần 25 năm gắn bó. Với nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, đây thường là dấu chấm hết cho một sự nghiệp từng rực rỡ. Thay vì rút lui khỏi làng giải trí, anh chọn bắt đầu lại từ thị trường quốc tế, mở ra chương mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Không còn dựa vào sức ảnh hưởng của hệ thống thần tượng Nhật Bản, nam diễn viên chủ động học ngoại ngữ, mở rộng hoạt động sang châu Âu và Mỹ, liên tục thử sức với những dự án quốc tế.

Theo Variety, nam diễn viên gia nhập dàn diễn viên của series quốc tế The Head, đánh dấu bước chuyển từ ngôi sao nội địa sang diễn viên hoạt động toàn cầu. Tiếp đó, anh góp mặt trong Drops of God, loạt phim hợp tác giữa Pháp, Mỹ và Nhật Bản do Apple TV+ phát hành. Bộ phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình quốc tế, đồng thời giúp cái tên Tomohisa Yamashita xuất hiện thường xuyên trên truyền thông châu Âu và Mỹ.

Sự trở lại trong Alice in Borderland 2 trên Netflix tiếp tục đưa nam diễn viên đến gần khán giả toàn cầu. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng không quá dài, vai diễn Vua Chuồn (Kyuma) của Yamashita vẫn trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất sau khi phim phát hành.

Điều đáng nói là anh không cố gắng xóa bỏ quá khứ hay né tránh biến cố. Những năm tháng sau scandal được anh dành để hoàn thiện bản thân, từ ngoại ngữ, diễn xuất cho đến phong cách sống. Có lẽ chính vì vậy mà khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn hay các liên hoan phim quốc tế, Tomohisa Yamashita không còn được nhìn nhận chỉ bằng vẻ ngoài điển trai, mà bằng hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành, chuyên nghiệp và bền bỉ.

Yamashita hóa thân thành chuyên gia khí tượng Haruhara Kankuro trong Khoảnh khắc sinh tử, bộ phim đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của anh trên màn ảnh nhỏ Ảnh: FPT Play cung cấp

Nếu thời mới debut, công chúng nhớ đến Yamashita với khuôn mặt điển trai hơn là vóc dáng thì ở hiện tại, Tomohisa Yamashita nhiều lần được truyền thông Nhật Bản nhắc đến trong các bảng xếp hạng những nam diễn viên sở hữu hình thể đẹp nhất. Những cảnh quay khoe cơ bắp trong Alice in Borderland 2 từng gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi mỹ nam thư sinh năm nào đã trở thành một diễn viên có vóc dáng săn chắc như vận động viên.

Trở lại màn ảnh với Khoảnh khắc sinh tử

Blue Moment (tựa Việt: Khoảnh khắc sinh tử) đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho Tomohisa Yamashita sau bảy năm kể từ Code Blue. Đây cũng là một trong ba bộ phim Nhật Bản nổi bật được FPT Play giới thiệu tới khán giả Việt Nam trong tháng 7, cùng với Ngày đẹp trời ta thành đôi (A Calm Sea and Beautiful Days with You) và Tỉ phú dạy học (Billion x School).

Ngay khi phát sóng tại Nhật, Khoảnh khắc sinh tử đạt rating 8,6% ở tập đầu tiên, giúp khung giờ phát sóng của Fuji TV tăng hơn bốn lần so với bộ phim trước đó. Trong phim, Yamashita vào vai Haruhara Kankuro - chuyên gia khí tượng nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử mây", đồng thời là chỉ huy đội đặc nhiệm SDM chuyên lao vào những khu vực nguy hiểm nhất mỗi khi thiên tai xảy ra.

Đối với Tomohisa Yamashita, Khoảnh khắc sinh tử không chỉ là màn tái xuất trong một vai chính truyền hình sau nhiều năm, mà còn là minh chứng rõ nét cho hành trình trưởng thành của anh.

Ở tuổi ngoài 40, Tomohisa Yamashita có lẽ không còn là "mỹ nam đẹp hơn hoa" của những năm đầu sự nghiệp. Nhưng anh lại sở hữu điều đáng giá hơn nhiều: bản lĩnh của một nghệ sĩ biết đứng dậy sau thất bại, dùng kỷ luật để thay đổi chính mình và chứng minh rằng, với tài năng cùng sự bền bỉ, một sự nghiệp hoàn toàn có thể được viết lại sau những đống tro tàn.